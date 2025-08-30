İşgal başladı... Gazze'de şiddetli çatışmalar yaşanıyor! 'Hannibal Protokolü' mü devreye sokuldu?

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun güvenlik kabinesi, 29 Ağustos'ta, 'Gazze’yi topyekun işgal' planının uygulamaya sokulduğunu duyurmuştu.

İsrail ordusunun bu çerçevede, kentin dış mahallelerinde hava saldırıları düzenlediği, ağır topçu ateşi eşliğinde şiddetli çatışmaların yaşandığı ve bölgenin, 'tehlikeli çatışma bölgesi' ilan edildiği bildirildi.

Operasyonun başladığı dün sabah saatlerinden bu yana düzenlenen saldırılarda aralarında yardım bekleyenlerin de bulunduğu en az 66 Filistinlinin yaşamını yitirdiği duyuruldu.

Öte yandan sosyal medyada, Gazze Şeridi’nde İsrailli askerlerin ölümüne yol açan bir dizi 'zorlu' güvenlik olayı gündeme geldi.

İsrail siyasi çevrelerinde, Filistinli gruplar tarafından 4 askerin esir alınmış olabileceğine dair endişeler dile getirildi. Ancak söz konusu bilgiler, ordu veya İsrail medyası tarafından resmi olarak doğrulanmadı.

Bu saldırılar, İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz’ın 21 Ağustos’ta onayladığı, Gazze kentini işgal etmeyi hedefleyen 'Gideon 2 Harekâtı' kapsamında yürütülüyor.

HANNİBAL PROTOKOLÜ MÜ DEVREYE SOKULDU?

Uluslararası gözlemciler, yoğun helikopter uçuşları, işaret fişekleri ve çatışma seslerinin ekranlara yansıdığı görüntüler üzerine, ordunun 'Hannibal Protokolü'nü devreye sokmuş olabileceğini belirtti.

Söz konusu protokol, İsrail ordusuna mensup bir askerin hasım güçler tarafından canlı ele geçirilmesi durumunda, gerekirse o askeri öldürmeyi dahi göze alarak esir alınmasını engellemeyi amaçlayan tartışmalı bir askeri talimat olarak biliniyor.

İsrail ordusu ve Filistinli silahlı gruplar henüz esirlerle ilgili bir açıklama yapmadı.

KASSAM TUGAYLARI'NDAN AÇIKLAMA

Tüm bu gelişmeler, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın sözcüsü Ebu Ubeyde’nin dün akşamki İsrail’e yönelik sert açıklamalarının ardından yaşandı.

Ebu Ubeyde, Telegram üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Düşmanın Gazze’yi işgal etme yönündeki suç planları, siyasi ve askeri liderliği için bir felaket olacak. Ordusu, askerlerinin kanıyla bunun bedelini ödeyecek. Bu durum, yeni askerleri esir alma şansını da artıracak. İsrailli esirler de savaşçılarımızla birlikte aynı riskli koşullar altında, çatışma bölgelerinde kalmaya devam edecek

Kassam Tugayları, daha önce İsrail güçlerinin bazı esirleri bulundukları yerleri bombalayarak öldürdüğünü iddia etmiş, ancak bu konuda resmi istatistikleri paylaşmamıştı.

Hamas'ın teslim ettiği bazı İsrailli rehineler

Tel Aviv yönetimi, Gazze’de 50 İsrailli esirin bulunduğunu, bunlardan yalnızca 20’sinin hayatta olduğunu öngörüyor.

SOYKIRIMIN BİLANÇOSU

İsrail, ABD desteğiyle, 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze’de soykırım, katliam, açlık, yıkım ve zorla yerinden etme politikalarını sürdürüyor, Uluslararası Adalet Divanı’nın operasyonların durdurulmasına ilişkin tüm çağrı ve kararlarını ise görmezden geliyor.

Soykırım sonucunda şu ana kadar 63 bin 25 Filistinli hayatını kaybetti, çoğu çocuk ve kadın olmak üzere 159 bin 490 kişi yaralandı. Ayrıca 9 binden fazla kişi kayboldu, yüz binlercesi yerinden edildi ve kıtlık nedeniyle aralarında 121 çocuğun da bulunduğu 322 Filistinli yaşamını yitirdi.

İnsan hakları raporlarına göre ise 10 bin 800’den fazla Filistinli, işkence, açlık ve tıbbi ihmal altında İsrail hapishanelerinde tutuluyor, ve çok sayıda Filistinli mahkum yaşamını yitirdi.

GAZZE AÇLIKTAN ÖLÜYOR

Öte yandan, Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Munir el-Burş, yaptığı yazılı açıklamada, açlıktan hayatını kaybedenlere ilişkin son bilgileri paylaştı.

Açıklamada, son 24 saatte 5 Filistinlinin daha açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi.

Burş, açıklamada, "Gazze, dünyanın gözleri önünde yavaş yavaş ölüyor. Kıtlık, korkunç bir sessizlik içinde masumların canlarını alıyor" ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Milletler'in (BM) desteklediği Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) tarafından yayımlanan son raporda, "15 Ağustos 2025 itibarıyla Gazze kentindeki kıtlığın 'felaket seviyesi' olarak bilinen 5. seviyede olduğunun kanıtlarla doğrulandığı" bildirilmişti.

IPC'nin raporunda "22 ay süren acımasız çatışmaların ardından Gazze Şeridi'nde yarım milyondan fazla insan açlık, yoksulluk ve ölümle karakterize felaket koşullarıyla karşı karşıya" tespitine yer verilmişti.