İskoç zenginin kızının aracına benzip döküp yaktılar

Yayınlanma: 09.01.2023 - 12:45

Güncelleme: 09.01.2023 - 12:45

İskoçya'nın en zengin adamlarından birinin kızının aracı evinin önünde ateşe verildi.

36 yaşındaki Jennifer McLeish, ortağının düşmanları tarafından arabasının ateşe verilmesiyle dehşet içinde kaldı.

İskoçya'nın en zenginlerinden biri olan demiryolu bakım ustası Alan McLeish'in kızı olan Jennifer McLeish'in Glasgow yakınlarındaki Bothwell'deki evi daha önce de saldırıya uğramıştı.

Söz konusu saldırının, McLeish'in ortağı ile bir düşmanı arasında devam eden bir "kan davasıyla" bağlantılı olduğu öğrenildi.

"ADAMLAR HIZLICA UZAKLAŞTILAR"

Bölge sakinlerinden biri The Sun'a verdiği demeçte, "Bu arabalar sokağa fırladığında televizyonda film izliyordum. Sanırım en az iki tane vardı. Bir sürü adam indi ve bir sürü bağırış çağırış oldu. Bir de baktım ki kullandıkları arabalardan biri evin hemen yanında yanıyor. Benzin kullanıp kullanmadıklarından emin değilim ama sanırım kullanmış olmalılar çünkü yangın çok çabuk başladı. Adamlar daha sonra başka bir arabaya binip yola doğru uzaklaştılar. Genç kızı tanımıyorum ama birisi evde yalnız olduğunu söyledi. Oldukça sarsılmış olmalı" dedi.

Yangının hemen ardından itfaiye ekiplerinin olay yerine gelerek alevleri söndürdüğü, McLeish'in arabasının da hurdaya çıktığı belirtildi.

Polisler olay yerinde incelemelerde bulunurken, soruşturmaların sürdüğü ve zanlıların arandığı kaydedildi.

GEÇMİŞTE DE SALDIRILARA MARUZ KALDI

2020 yılında McLeish'in bir diğer arabası Range Rover da havaya uçurulmuş, 500 bin sterlinlik evin çatısı da ateşe verilmişti.

McLeish'in, Glasgow Dennistoun'daki güzellik salonu da birkaç hafta sonra saldırıya uğradığı öğrenildi.

Jennifer McLeish'in, dört yıl önce babası Alan McLeish'ten ayrılan üvey annesi Phyllis, İskoç futbol kulübü Kilmarnock FC'nin yönetim kurulunda yer alıyor.