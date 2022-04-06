İspanya’dan maske kararı
İspanya'da Covid-19 önlemlerini yavaş yavaş kaldıran hükümet, kapalı alanlarda maske kullanma zorunluluğunun da sona ereceğini açıkladı.
İspanya Sağlık Bakanı Carolina Darias, ülkedeki 17 özerk yönetimin sağlık bakanlıklarının temsilcisiyle yaptığı toplantıda, 19 Nisan'da yapılacak Bakanlar Kurulu'nda, toplu ulaşım, yaşlı bakımevleri ve sağlık merkezleri dışındaki kapalı alanlarda maske takma zorunluluğunun kaldırılması kararının alınacağını bildirdi.
Kapalı alanda maske kullanma zorunluluğuna son verilmesinin 20-21 Nisan'da resmi olarak yürürlüğe girmesi öngörülüyor.
Hükümet mart sonunda aldığı kararda, Covid-19'da hafif veya asemptomatik vakaları, sağlık merkezleri, yaşlı bakımevleri veya cezaevleri gibi kırılgan ve stratejik işlerde çalışanlar dışında karantina kapsamından çıkarmıştı.
Covid-19 vakaları için grip hastalığı muamelesine geçilen İspanya'da, belirtilerin durumuna göre Covid-19 hastalarına doktor raporu verilip, temasa geçtiği kişilerle ilgili hiçbir takip uygulaması yapılmıyor.
Ülkede 24 Aralık 2021'de bir kez daha getirilen açık alanda maske takma zorunluluğu 10 Şubat'tan itibaren kaldırılmıştı.
Salgının başından bu yana 11 milyon 587 bin 603 vakanın tespit edildiği İspanya'da, 102 bin 747 kişi hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanlığının açıkladığı son verilere göre ülkede mevcut durumda 400'ü yoğun bakımda olmak üzere toplam 4 bin 291 Kovid-19 hastası hastanelerde tedavi görüyor.
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