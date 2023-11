İsrail ambulansa saldırdığını doğruladı!

İsrail ordusu, Gazze’deki Şifa hastanesinin girişindeki ambulansı ‘Hamas terör hücresi tarafından kullanıldığını’ iddia ederek vurduğunu doğruladı.

IDF tarafından yapılan açıklamada, “Bir IDF uçağı, ambulans içinde faaliyet gösteren Hamas teröristlerini vurarak etkisiz hale getirdi” dendi.

A Hamas terrorist cell was identified using an ambulance. In response, an IDF aircraft struck and neutralized the Hamas terrorists, who were operating within the ambulance.



We emphasize that this area in Gaza is a war zone. Civilians are repeatedly called upon to evacuate…