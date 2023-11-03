İsrail ambulansa saldırdığını doğruladı!

İsrail, Gazze’de bulunan ve içerisinde binlerce Filistinlinin olduğu Şifa Hastanesi’nin girişindeki ambulansı vurduğunu doğruladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.11.2023 - 22:18
İsrail ambulansa saldırdığını doğruladı!
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İsrail ordusu, Gazze’deki Şifa hastanesinin girişindeki ambulansı ‘Hamas terör hücresi tarafından kullanıldığını’ iddia ederek vurduğunu doğruladı. 

IDF tarafından yapılan açıklamada, “Bir IDF uçağı, ambulans içinde faaliyet gösteren Hamas teröristlerini vurarak etkisiz hale getirdi” dendi. 


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