İsrail Büyükelçiliği yakınında alarm: Londra polisi harekete geçti

Londra Emniyeti Terörle Mücadele Birimi Başkanı Matt Jukes, yaptığı açıklamada elçiliğe yönelik doğrulanmış bir saldırı bulunmadığını belirtti.

Jukes, olay yerinde koruyucu ekipmanlı ekiplerin, elçilik yakınlarında bulunan “şüpheli atık materyalleri” incelediğini söyledi.

Polis, söz konusu video ile bulunan maddeler arasında bağlantı olup olmadığını tespit etmeye çalışıyor.

Olayın ardından Kensington Gardens ve çevresinde güvenlik önlemleri üst düzeye çıkarıldı. Bölge kordon altına alınırken, halkın girişine geçici olarak izin verilmiyor.

Yetkililer, şu aşamada kamu güvenliğine yönelik artmış bir tehdit bulunmadığını belirtse de, vatandaşlara incelemeler tamamlanana kadar bölgeden uzak durmaları çağrısı yapıldı.

Londra’da son dönemde İsrail Büyükelçiliği ve Yahudi toplumuna yönelik olaylarda artış dikkat çekiyor.

Geçen ay, kuzey Londra’daki bir sinagog yakınında park halindeki bazı ambulanslar kundaklanmıştı.

Bu hafta ise yine kuzey Londra’da bir sinagoga yönelik kundaklama girişimiyle bağlantılı iki kişi gözaltına alındı.

Mart ayında da iki kişinin İran adına elçilik ve Yahudi hedeflere yönelik keşif faaliyetinde bulunmakla suçlandığı açıklanmıştı.