İsrail Büyükelçiliği yakınlarında patlama: 3 İsveçli gözaltına alındı
Danimarka'da İsrail'in Kopenhag Büyükelçiliği binası yakınlarında meydana gelen iki patlamanın ardından 3 İsveçli gözaltına alındı.
Kopenhag Polisi Sözcüsü Jens Jespersen, yaptığı açıklamada, İsrail'in Kopenhag Büyükelçiliği yakınlarında yerel saatle 03.30 sıralarında iki patlama meydana geldiğini duyurdu.
Jespersen, bulguların, patlamaların el bombalarından kaynaklanmış olabileceğine işaret ettiğini aktararak, hedefin İsrail'in Kopenhag Büyükelçiliği olup olmadığını henüz bilmediklerini belirtti.
Patlamanın meydana geldiği bölgede diğer büyükelçilik binalarının da yer aldığını dile getiren Jespersen, 15-20 yaşlarındaki 3 İsveçlinin gözaltına alındığını ve şüphelilere "yasa dışı silah bulundurmak" gibi suçlamaların yöneltileceğini kaydetti.
Danimarka Adalet Bakanı Peter Hummelgaard, olayın ciddi olduğunu belirterek, "Ancak sebebine ilişkin yorum yapmak için erken" ifadesini kullandı.
Polis, olayda ölen ya da yaralanan olmadığını bildirdi.
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