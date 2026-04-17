İsrail’den Lübnan açıklaması: Ateşkes geçici, operasyon sürecek

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun (IDF) Lübnan’da ele geçirdiği bölgelerde kalmaya devam edeceğini ifade etti.

“Lübnan’da Hizbullah’a karşı savaşın ortasındayız. Ateşkes sadece geçici bir duraksamadır” diyen Katz, saldırıların henüz tamamlanmadığını söyledi.

İsrail’in Lübnan’daki kara harekâtı ve hava saldırılarının önemli sonuçlar doğurduğunu belirten Katz, ancak hedeflere tam anlamıyla ulaşılmadığını dile getirdi.

İsrail’in, işgal ettiği bölgeleri elinde tutmaya devam edeceğini vurgulayan Katz, bu alanlarda Hizbullah’a ait altyapının temizlenmesinin süreceğini kaydetti.

Katz, İsrail’in temel hedefinin Hizbullah’ın silah kapasitesini ortadan kaldırmak olduğunu belirterek, bunun askeri ya da diplomatik yollarla sağlanabileceğini söyledi. ABD Başkanı Donald Trump’ın sürece doğrudan dahil olmasının diplomatik baskıyı artırdığını ifade etti.

“GEREKİRSE SAVAŞ YENİDEN BAŞLAR”

Lübnan’ın güneyinde Litani Nehri’ne kadar uzanan bölgede hâlâ Hizbullah unsurlarının bulunduğunu söyleyen Katz, bu durumun diplomasi yoluyla ya da yeniden askeri müdahaleyle çözüleceğini belirtti.

Katz, çatışmaların yeniden başlaması halinde bölgeye dönen sivillerin tahliye edilmek zorunda kalacağını da ifade ederek, İsrail’in Litani Nehri’nin kuzeyindeki hedefleri de vurabileceği uyarısında bulundu.

İsrail Savunma Bakanı, saldırılar kapsamında bin 700’den fazla Hizbullah mensubunun öldürüldüğünü iddia etti. Sınır hattındaki “tampon bölgenin” Hizbullah unsurlarından temizlendiğini savunan Katz, bu sürecin devam edeceğini sözlerine ekledi.