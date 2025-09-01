İsrail’den operasyon sinyali: Hamas’ın yurt dışı kadrosu hedefte

İsrail Genelkurmay Başkanı Korgeneral Eyal Zamir, Hamas'ın üst düzey yöneticilerine yönelik sert açıklamalarda bulundu.

Zamir, Gazze'de düzenlenen bir hava saldırısında Hamas Sözcüsü Ebu Ubeyde'nin öldürüldüğünün açıklanmasının ardından, örgütün yurtdışındaki liderlerini de hedef alacaklarını söyledi.

"Onlara da ulaşacağız" diyen Zamir, Hamas liderlerinin Tahran, Şam ve Beyrut gibi şehirlerde "İsrail'e karşı savaş yürüttüğünü" dile getirdi.

İsrail ordusuna bağlı kaynaklar, "Hamas yöneticilerinin yurtdışında güvenli şekilde, lüks konutlarda yaşamlarını sürdürmesinden duyulan rahatsızlığı" dile getirdi.

Maariv gazetesine konuşan üst düzey bir İsrailli subay, Mossad’ın bu kişilere yönelik operasyonlarda yetersiz kaldığını ima ederek şunları söyledi:

“Hamas liderleri, sürekli kişisel güvenliklerini düşünmek yerine beş yıldızlı otellerden ve lüks dairelerden İsrail’e karşı eylemler yürütüyor.”

Zamir, İsrail ordusunun "saldırgan ve inisiyatif alan" bir stratejiyle yoluna devam edeceğini belirterek, “Tüm cephelerde, her zaman, inisiyatifi biz alacağız. Operasyonel üstünlükle saldıracağız. İsrail vatandaşlarının güvenliği için her hedefe ulaşacağız” diye konuştu.

HAMAS'IN TÜRKİYE'DEKİ FAALİYETLERİ

BBC Türkçe'nin 11 Kasım 2024 tarihli haberine göre, ABD Hazine Bakanlığı'nın yaptırım listesinde yer alan altı üst düzey Hamas yetkilisinden üçü Türkiye’de bulunuyor:

Abdulrahman İsmail Abdulrahman Ganimet

Musa Daud Muhammed Akari

Salama Mari

2011 TAKASI SONRASI TÜRKİYE'YE GÖNDERİLDİĞİ İDDİA EDİLEN BAZI İSİMLER

Jerusalem Center for Public Affairs’ün iddiasına göre, 2011’de Gilad Shalit takasıyla serbest bırakıldıktan sonra Türkiye'ye gönderilen Hamas üyelerinin isimleri ve faaliyetleri şöyle:

Husam Badran (Nablus)

Mousa al-Akari

Zaher Jabarin

Salama Mari

Jihad Yaghmour

Abd al‑Rahman Ranimat

Kamel Awad, Abd al‑Hakim Hanani

Ayrıca Mahmoud Atwan, Majid Abu Katish, Taiser Suleiman, Fahad Sabri al‑Shaludi, Walid Zakaria Akel, Haroun Mansour Yakoub Nasser al‑Din, Ayman Mohammad Abu Khalil, Bakri Hanifa, Maher Abid gibi isimlerin de Türkiye’de bulunduğu öne sürüldü.

GÜNCEL LİDER KADRODA TÜRKİYE'DE BULUNDUĞU İDDİA EDİLEN İSİMLER VE FAALİYETLERİ