İsrail: Gazze’de 48 rehine var, 26’sı yaşamını yitirdi

İsrail hükümeti, Hamas ve müttefiklerinin Gazze’de 48 rehineyi elinde tuttuğunu, bunlardan en az 20’sinin hayatta olduğunu tahmin ettiklerini açıkladı.

Yetkililere göre 26 rehine yaşamını yitirdi, ikisinin ise ABD-İsrail çifte vatandaşı olduğu bildirildi.

Gazze’de tutulan rehinelerin tamamına yakını, Hamas’ın 7 Ekim 2023’te İsrail’e düzenlediği Aksa Tufanı saldırısı sırasında kaçırıldı.

Tek istisna, 2014’te öldürülen İsrailli asker Hadar Goldin. Goldin’in cenazesi o tarihten bu yana Gazze’de tutuluyor.

Rehinelerin çoğunun İsrail vatandaşı olduğu, ayrıca üçü Tayland, biri Tanzanya, biri Nepal vatandaşı olmak üzere beş yabancı uyruklunun da hâlâ Gazze’de bulunduğu bildirildi.

251 KİŞİ KAÇIRILMIŞTI

İsrail’e göre 7 Ekim olaylarında 251 kişi rehin alındı. Bu sayıya, olaydan önce zaten Gazze’de tutulan dört rehine de ekleniyor.

7 Ekim'den bu yana 148 rehine sağ olarak ülkeye döndü. Bunların büyük kısmı geçici ateşkes dönemlerinde Hamas tarafından serbest bırakıldı, sekizi ise İsrail ordusunun operasyonlarıyla kurtarıldı.

Ayrıca 59 rehinenin cenazesi İsrail’e teslim edildi. Bunlar arasında, kaçmayı başardıktan sonra yanlışlıkla İsrail askerlerince öldürülen üç rehine de bulunuyor.

YENİ PLAN NE ÖNGÖRÜYOR?

İsrail ve Hamas arasında üzerinde çalışılan barış planının ilk aşaması, Gazze’de kalan tüm rehinelerin hızlı biçimde serbest bırakılmasını hedefliyor.

Ancak üç İsrailli kaynağın CNN’e verdiği bilgiye göre, Hamas bazı rehinelerin nerede bulunduğunu bilmeyebilir veya bazı cenazelere ulaşma imkânına sahip olmayabilir.

Bu durum, ateşkes sürecinde rehinelerin tamamının iadesini zorlaştırıyor.

Saldırıların ikinci yılına girilirken, Gazze’deki insani durumun ağırlaştığı, rehinelerin akıbetine dair belirsizlik ve güvensizliğin arttığı belirtiliyor.

Uluslararası toplum, taraflara ateşkesin kalıcı hale getirilmesi ve rehinelerin serbest bırakılması yönünde çağrı yapmayı sürdürüyor.