İsrail: Gazze’de Türk askeri olmayacak

İsrail Başbakanlık Sözcüsü Shosh Bedrosian, Gazze’ye konuşlandırılması planlanan çok uluslu güce Türkiye’nin katılmasını istemediklerini açıkladı.

Bedrosian, gazetecilerin sorusu üzerine, “Gazze'de Türk askeri olmayacak, ne geçmişte, ne bugün, ne de gelecekte, özellikle uluslararası istikrar güçleri konusunda” ifadelerini kullandı.

Türkiye, geçtiğimiz günlerde aralarında Başbakan Binyamin Netanyahu’nun da bulunduğu 37 İsrailli yetkili hakkında “soykırım” suçlamasıyla yakalama kararı çıkardığını açıklamıştı.

İsrail yönetimi suçlamaları kesin bir dille reddederken, Dışişleri Bakanı Gideon Sa’ar, Türkiye’nin bu adımını “Erdoğan’ın yeni bir halkla ilişkiler gösterisi” olarak nitelendirdi.

Savunma Bakanı Israel Katz, pazar günü sosyal medya platformu X (eski Twitter) üzerinden paylaştığı Türkçe bir mesajda, Türkiye’nin Gazze’nin geleceğinde yer almayacağını vurguladı.

Paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Gazze’nin harabelerinin ortasında, üzerinde İsrail bayrağı bulunan dürbünlerle bakan bir karikatür eşliğinde hedef aldı:

“O saçma yakalama kararlarını al ve buradan defol. Onlar, Kürtlere yaptığın katliamlar için daha uygun. İsrail güçlü ve korkusuzdur. Gazze’yi sadece dürbünle görebileceksin.”

Eski bakan ve Yisrael Beytenu Partisi lideri Avigdor Liberman da X platformunda yaptığı paylaşımda, Türkiye’nin İsrail yetkilileri hakkında çıkardığı yakalama kararlarının, “Türkiye’nin Gazze’de, doğrudan ya da dolaylı olarak, yer almaması gerektiğini açıkça gösterdiğini” yazdı.