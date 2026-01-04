İsrail ordusu, araçlı saldırı şüphesiyle Ramallah'ı kuşattı

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, İsrail güçleri, Ramallah çevresinde askeri kordon oluşturdu, kontrol noktaları kurdu ve arama faaliyetleri başlattı.

Haberde, Revabi'ye bitişik Ateret Yahudi Yerleşim Birimi yakınlarında şüpheli bir araçla çarpma olayının yaşandığının iddia edildiği aktarıldı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Batı Şeria'nın orta kesiminde yer alan Ateret Yahudi Yerleşim Birimi yakınlarında şüpheli bir araçla çarpma saldırısının meydana geldiği öne sürüldü.

Ordu, güvenlik güçlerinin olayın koşullarını araştırdığını bildirdi.

İsrail ordu radyosuna göre, olayda bir kişinin hafif yaralandığı belirtilirken, İsrail makamlarının olayın arka planına ilişkin henüz resmi bir doğrulama yapmadığı ifade edildi.