İsrail, Türkiye'ye 60 tonluk yeni insani yardım daha gönderdi

Kahramanmaraş'ta meydana gelen yıkıcı depremlerin ardından İsrail, Türkiye'ye yönelik yardımlarını sürdürüyor.

İlaç, battaniye, mont, uyku tulumu ve kışlık ekipmanlardan oluşan 60 tonluk yeni insani yardımın İsrail'den, Türkiye'ye doğru yola çıktığı bildirildi.

60 tens of humanitarian aid including medicine, blankets, coats, sleeping bags and winter equipment is headed from Israel to Turkiye.



The mission organized by the @IsraelMFA, @MASHAVisrael, @IDF, @IsraelMOH and @MoDIsrael will provide crucial aid to earthquake victims. pic.twitter.com/hQHhVsDQh1