İsrail, Türkiye'ye 60 tonluk yeni insani yardım daha gönderdi
İsrail, ilaç, battaniye, mont, uyku tulumu ve kışlık ekipmanlardan oluşan 60 tonluk yeni insani yardımın Türkiye'ye doğru yola çıktığını duyurdu.
Kahramanmaraş'ta meydana gelen yıkıcı depremlerin ardından İsrail, Türkiye'ye yönelik yardımlarını sürdürüyor.
İlaç, battaniye, mont, uyku tulumu ve kışlık ekipmanlardan oluşan 60 tonluk yeni insani yardımın İsrail'den, Türkiye'ye doğru yola çıktığı bildirildi.
60 tens of humanitarian aid including medicine, blankets, coats, sleeping bags and winter equipment is headed from Israel to Turkiye.— Israel ????? (@Israel) February 10, 2023
The mission organized by the @IsraelMFA, @MASHAVisrael, @IDF, @IsraelMOH and @MoDIsrael will provide crucial aid to earthquake victims. pic.twitter.com/hQHhVsDQh1
İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, İsrail'in, Türkiye'nin yanında olduğunu söyledi.
Cohen, "Dışişleri Bakanlığı, tüm İsrail Devleti adına, bu zor günlerde Türkiye'nin ve Türk halkının yanındadır. İhtiyaç duyduğumuz zamanlarda dostlarımıza yardım etmekle yükümlüyüz" diye konuştu.
İsrail'in Türkiye Büyükelçiliği de gönderilen yardımlara ilişkin, "Ekiplerimiz mümkün olan en kısa sürede tüm yardımları almak ve bölge halkına dağıtmak üzere sahada olacaktır" açıklamasında bulundu.
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