İsrail'den Mısır'a 7 Ekim suçlaması: Büyük sorumluluk düşüyor

İsrail Maliye Bakanı aşırı sağcı Bezalel Smotrich, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın 7 Ekim 2023'te düzenlediği saldırılarla ilgili Mısır'ı suçladı.

AA
Yayınlanma: 13.02.2024 - 09:12
İsrail'den Mısır'a 7 Ekim suçlaması: Büyük sorumluluk düşüyor
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İsrail'in "Haaretz" gazetesinde yer alan habere göre, Smotrich, partisinin grup toplantısındaki konuşmada Mısır'a yönelik suçlamalarda bulundu.

Smotrich, Kahire hükümetinin tepkisine rağmen İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine yönelik saldırılarına değinerek, şunları söyledi:

"Hamas'ın silahlanması, büyük oranda Mısır üzerinden oldu. Mısırlılara, 7 Ekim'de yaşananlardan büyük sorumluluk düşüyor."

İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, X hesabından yaptığı paylaşımda, Başbakan Binyamin Netanyahu’ya İsrail ve Hamas arasındaki esir takası görüşmeleri için Mısır’ın başkenti Kahire’ye temsilci göndermemesi çağrısında bulundu.

Smotrich, İsrail İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet( Şabak) Başkanı Ronan Bar’ın görüşmeler için Kahire’ye gönderilmesi yerine, saldırılardan kaçan Filistinlilerin sığındığı Refah kentine saldırıya devam edilmesini savundu.

İsrail devlet televizyonu, Gazze ve esir takasını görüşmek üzere İsrail'in Kahire'ye heyet göndermesi için Tel Aviv'de istişarelerin sürdüğünü aktarmıştı.


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