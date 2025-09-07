İsrailli bakandan Batı Şeria’nın ilhakının hızlandırılması çağrısı

Smotrich, Amerikan sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, "Egemenlik zamanının geldiğini, Likud bakanlarının (27 bakandan 14'ü) bu planı desteklediğini ve İsrail vatandaşlarının çoğunluğunun da aynı görüşte olduğunu" belirtti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya da seslenen Smotrich, "İsrail halkının tamamı sizi destekleyecek ve yanınızda duracak... Egemenlik zamanı geldi" ifadelerine yer verdi.

Öte yandan, İsrail'in Yisrael Hayom gazetesine göre, Savunma Bakanı Yisrael Katz da dahil olmak üzere Likud Partisi bakanlarının büyük çoğunluğu, Smotrich'in geçen hafta önerdiği Batı Şeria topraklarının yüzde 82'sinde geniş çaplı egemenlik planına destek veriyor.

İsrailli aşırı sağcı Bakan Smotrich, 3 Eylül'de de yaptığı açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria'nın yüz ölçümünün yüzde 82'sine denk gelen "boş arazilerin" tamamının ilhak edilmesi çağrısında bulunarak Filistin toprağı olan Batı Şeria'nın İsrail'e ilhak zamanının geldiğini savunmuştu.