İsrailli doktorlardan korkunç talep: Hastanelerin bombalanmasını istediler

İsrail'deki yaklaşık bin doktor, İsrail ordusunun Gazze'deki hastaneleri bombalamasını hak olarak gördüklerini belirtti ve daha çok hastanenin bombalanmasını talep etti.

Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 05.11.2023 - 17:31
İsrailli doktorlardan korkunç talep: Hastanelerin bombalanmasını istediler
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İsrail'de görevde olan yaklaşık bin adet doktor, kendilerine "İsrail Askerlerinin Hakları İçin Doktorlar" adını veren bir grup tarafında yazılan mektubu imzaladı.

Mektupta, hastanelerin meşru bir hedef olabileceği belirtilirken "Hastanelere saldırmak İsrail ordusunun hakkıdır, hatta görevidir" sözleri dikkat çekti. 

Quds News Network'te yer alan habere göre, "Profesyonelce çalışan doktorlar olarak, buradan yalvarıyoruz" ile başlayan mektup, "Katil terör örgütleri, cinayet ve terör karargahlarını, kendi elleriyle meşru bir amaç için hastanelerin ayrılmaz bir parçası olarak inşa ettiler" cümlesiyle devam etti. 

Hastanelerin bombalansmasının "meşru hak" olarak görüldüğü mektupta, Hamas'ın 7 Ekim günü düzenlediği "Aksa Tufanı" operasyonu hatırlatılarak Hamas'ın "IŞİD'den daha kötü bir terör örgütü" olduğu vurgulandı.

Mektupta, yaralıları taşırken bombaların hedefi olan ambulanslara ilişkin "Hamas'ın kontrolünde" denildi.

"Batı'nın ahlak anlayışından faydalanmak için hastaneleri terörist yuvalarına dönüştürmeyi uygun gören Gazze sakinleri" sözleriyle devam eden mektupta, "(Gazze sakinleri) Onlar kendi yıkımlarını kendileri getirdiler" ifadeleri yer aldı. 


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