İsrailli metal ihracatçısından Türkiye'yi boykot kararı

Yayınlanma: 09.01.2024 - 12:48

Güncelleme: 09.01.2024 - 12:55

İsrail merkezli Arbel Metals CEO'su Itzik Isteric, Türkiye'nin İsrail'e yönelik tepkilerinin ardından Türkiye ile 20 yılı aşkın süredir devam eden ticareti durdurarak, yıllık binlerce ton hurda metal ihracatını durdurdu.

20 yılı aşkın bir süredir Türkiye'nin en büyük metal ihracatçılarından ve ithalatçılarından biri olduğu kaydedilen Arbel Metals'in, her yıl ülke genelinde topladığı on binlerce ton hurda metali Türkiye'ye ihraç ettiği ve İsrail'deki yerel inşaat sektöründe kullanılmak üzere on binlerce ton inşaat demiri ithal ettiği ifade edildi.

Türk meslektaşlarıyla olan iş ilişkilerinin, iki ülke arasındaki karmaşık dinamikleri yansıtacak şekilde inişli çıkışlı bir seyir izlediği belirtilen Isteric'in, dönem dönem gerilen ilişkilere rağmen Türk ortaklarıyla başarılı iş bağlarını sürdürdüğü kaydedildi.

"ÇİZGİYİ ÇEKTİĞİM YER BURASI"

Isteric, "Türkiye'deki tüm müşterilerimi ve tedarikçilerimi faaliyetlerimi durdurduğum konusunda bilgilendirdim. Artık Türk pazarıyla çalışmıyorum ve daha fazla İsraillinin bu harekete katılacağını umuyorum. Bir İsrailli olarak, sevsin ya da sevmesin, Erdoğan'ın, başbakanımı Hitler'e benzetmesini kabul edemem. Çizgiyi çektiğim yer burası" dedi.

İsrail Ticaret Odaları Federasyonu'nda Çelik İthalatçıları Bölümü Başkanı olarak da görev yapan Isteric, ülkede 2002 yılında başlayan Türkiye ile metal ticaretinin öncülerinden biri olarak kabul ediliyor.

Yılda ortalama 300 bin ton civarında hurda metal toplayan Arbel Metals'in toplam ihracattaki payı yılda yaklaşık 60 bin ton civarında.