İsveç, Soğuk Savaş’tan bu yana ilk kez gıda stoklamaya başlıyor

İsveç hükümeti, Soğuk Savaş’tan bu yana ilk kez ülke genelinde gıda ve tarım ürünleri stoklamaya başlayacağını açıkladı.

Karar, yetkililerin “Rusya’dan gelen artan tehdit” uyarılarının ardından alındı.

İsveç Tarım Kurulu’nun salı günü yaptığı açıklamaya göre, devlet acil durum tahıl rezervleri kuracak ve vatandaşların savaş ya da ciddi kriz durumunda yeterli gıdaya ulaşmasını sağlayacak.

Hükümet, 2026 bütçesinden yaklaşık 57 milyon dolar ayırdı.

İLK DEPOLAR KUZEYDE KURULACAK

Sivil Savunma Bakanı Carl-Oskar Bohlin, ilk depolama tesislerinin ülkenin kuzeyinde kurulacağını söyledi.

Bohlin, bu bölgelerin hem “askeri açıdan stratejik önem taşıdığını” hem de tahıl üretiminde düşük kendine yeterlilik seviyesine sahip olduğunu vurguladı.

“Kaybedecek zamanımız yok” diyen Bohlin, projenin 2026-2028 yılları arasında hayata geçirileceğini belirtti.

Tarım Kurulu, yeni sistemin olağanüstü durumlarda her vatandaşa günde 3 bin kalori değerinde gıda tedarikini garanti altına almayı hedeflediğini bildirdi.

Plan kapsamında depolarda yalnızca tahıl değil; tarımsal ekipman, yem, yakıt ve gübre gibi temel malzemelerin de bulundurulması öngörülüyor.

FİNLANDİYA DA “SAVAŞ KOŞULLARI” TATBİKATI YAPACAK

İsveç’in komşusu Finlandiya da benzer bir hazırlık içinde. Finlandiyalı milletvekilleri, gelecek ay yeraltı tatbikatları düzenleyerek savaş koşullarında çalışmayı pratik edeceklerini açıkladı.

Helsinki yönetimi de, tıpkı İsveç gibi, bu adımı “Rusya’dan gelen potansiyel tehdit” gerekçesiyle savunuyor.

RUSYA'DAN AÇIKLAMA

Rusya yönetimi ise iddiaları “anti-Rus histerisi” olarak nitelendirdi.

Kremlin yetkilileri, Moskova’nın hiçbir AB ya da NATO ülkesine yönelik tehdit oluşturmadığını belirterek, bu tür açıklamaların “şişirilmiş askeri bütçeleri meşrulaştırmak için” kullanıldığını savundu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, “Bu korku politikası, Avrupa’nın yeni bir silahlanma yarışına sürüklenmesini sağlıyor” ifadelerini kullandı.