İsviçre’de politikacıya 'Meryem Ana' paylaşımı cezası

İsviçre’de bir mahkeme, 2024 yılında Meryem Ana ve Hz. İsa tasvirini hedef olarak kullanarak havalı tabancayla atış yaptığı görüntüleri Instagram’da paylaşan 33 yaşındaki bir politikacıya para cezası verdi.

Mahkeme, Sanja Ameti’yi 500 İsviçre frangı (yaklaşık 544 avro) para cezasına çarptırdı.

Ayrıca Ameti hakkında, iki yıl ertelemeli olmak üzere 60 günlük taksitlerle ödenmesi planlanan 3 bin İsviçre frangı tutarında ek bir mali yaptırım kararı verildi.

Ameti, Eylül 2024’te Instagram hesabında havalı tabancayla atış yaptığı anlara ait fotoğrafları paylaşmış, hedef olarak Meryem Ana’nın kucağında Hz. İsa’yı tasvir eden bir görseli kullandığı görülmüştü. Paylaşım kısa sürede büyük tepki topladı.

Gelen tepkiler üzerine paylaşımını birkaç saat içinde silen Ameti, Kilise’den özür dilemiş ve üyesi olduğu Yeşil Liberal Parti’den (GLP) istifa etmişti. Ameti, daha önce Zürih Belediye Meclisi üyeliği de yapmıştı.

“SAVAŞ TRAVMASI YAŞADI”

Avukatı, Ameti’nin çocukluk döneminde ağır psikolojik travmalar yaşadığını belirterek beraatini talep etti.

Savunmada, Ameti’nin Bosna Savaşı (1992–1995) sırasında erkek kardeşini kaybettiği ve bunun hayatında kalıcı izler bıraktığı vurgulandı.

Bosna kökenli bir aileden gelen Ameti, duruşma boyunca sessizliğini korudu. Yargılama öncesinde yaptığı açıklamada ise bir dergiden kopardığı sayfayı hedef olarak kullandığını savunmuştu.