İtalya Başbakanı Meloni, sevgilisinden ayrıldı

Yayınlanma: 20.10.2023 - 13:22

Güncelleme: 20.10.2023 - 13:22

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni partneri Andrea Giambruno'dan ayrıldığını açıkladı.

Açıklama sonrasında yerel basın, gazeteci olan Giambruno’nun Ağustos’ta sunuculuğunu yaptığı kanalda İtalya’da yaşanan cinsel saldırı olaylarına yaptığı yorumların ayrılığı getirdiğini öne sürdü.

Meloni, konuya ilişkin olarak açıklamasında şunları kaydetti:

“Andrea Giambruno ile yaklaşık on yıl süren ilişkim burada sona eriyor. Birlikte geçirdiğimiz harika yıllar, yaşadığımız zorluklar ve bana hayatımdaki en önemli şeyi, kızımız Ginevra'yı verdiği için ona teşekkür ediyorum. Yollarımız ayrılalı çok oldu ve artık resmileştirme zamanı geldi. Ne olduğumuzu savunacağım, dostluğumuzu savunacağım ve ne pahasına olursa olsun, annesini seven ve babasını benim sevemediğim gibi seven yedi yaşındaki bir kızı savunacağım. Bu konuda söyleyecek başka bir şeyim yok. Not: Beni evimde vurarak zayıflatmayı umanlar bilmelidir ki, damla taşı ne kadar delmeyi umarsa umsun, taş taş olarak kalır ve damla sadece sudur.”