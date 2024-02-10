İtalya'da gardiyanlara soruşturma: Mahkum işkenceye maruz kaldı

İtalya'nın Reggio Emilia kentindeki cezaevinde Tunuslu bir mahkumun gardiyanlar tarafından elleri ve kolları bağlı, kafasına yastık kılıfı geçirilmiş haldeyken darbedildiği ve işkenceye maruz kaldığı ortaya çıktı.

AA
Yayınlanma: 10.02.2024 - 16:17
İtalya'da gardiyanlara soruşturma: Mahkum işkenceye maruz kaldı
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İtalyan ANSA ajansının haberinde, Reggio Emilia Cezaevi'nde bir mahkuma işkence yapıldığı gerekçesiyle savcılığın soruşturma başlattığı, dosyada işkence iddiasını belgeleyen görüntünün de yer aldığı belirtildi.

Haberle birlikte yayımlanan görüntülerde başına yastık kılıfı geçirilmiş, elleri ve kolları bağlı 40 yaşlarındaki Tunuslu mahkumun yere yatırılarak 10 gardiyan tarafından dakikalarca şiddetli biçimde darbedildiği yer alıyor.

3 Nisan 2023'te yaşandığı belirtilen olaya ilişkin görüntüler, ülkede infial yaratırken Reggio Emilia Cumhuriyet Savcılığının cezai soruşturmasında 10 gardiyandan 8'inin işkenceyle suçlandıkları ve yargılanacakları bildirildi.

Şiddet mağduru Tunuslu mahkumun olayın hemen ardından şikayeti sırasında verdiği ifade de basına yansıdı.

Tunuslu mahkumun, "İtiraf etmeliyim ki yaşananları anlatmanın doğru olduğuna inansam da aynı şeyin tekrar olmasından çok korkuyorum çünkü o gün yaşananları ve hissettiklerimi hiçbir zaman unutmayacağım. Geceleri uyuyamıyorum. Ölmekten ne kadar korktuğumu ve yerde kelepçeliyken bana karşı uygulanan o şiddetten ne kadar korktuğumu bir düşünün" ifadelerini kullandığı kaydedildi.

Mahkumun avukatı Luca Sebastiani de yaşananlara tepki göstererek, "Bunlar, özgürlüğünden mahrum bırakılmış, kafası örtülmüş, kelepçeli ve yerde yatan tek bir kişiye yönelik nedensiz şiddet içeren korkunç ve kabul edilemez bir eylemdir" değerlendirmesinde bulundu.

Cezaevinin bulunduğu Emilia-Romagna Bölgesi’ndeki mahkum hakları savunucusu Roberto Cavalieri de bölgelerinde bir mahkumun bu şekilde şiddete maruz kalmasının "hapishane yönetimi açısından kara bir sayfa" olduğunu söyledi.

İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi de yaptığı açıklamada, net hüküm verilmeden önce üzerinde düşünülmesi gereken ve gerekli tespitlerin yapılmasına ihtiyaç bulunan bir durum olduğunu ifade ederek, "Bunların kabul edilebilir şeyler olmadığı açıktır. Hakları sınırlandırılmış, devlet organlarının gözetimi altında olan bir kişinin, insanlık onuru gereği normale göre iki kat daha koruma altında olması gerekir" diye konuştu.

Rainews24 kanalının haberinde, yılbaşından bu yana İtalyan hapishanelerinde 36 kişinin hayatını kaybettiği, bunlardan 16'sının kendi canına kıydığı belirtildi.

Diğer yandan, İtalyan hapishanelerindeki mahkum sayısındaki artışın sürdüğü ve cezaevlerindeki tutuklu sayısının 60 bine yaklaştığı kaydedildi.


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