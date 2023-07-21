İtalya'da tenis topu büyüklüğünde dolu yağdı

Avrupa'da bunaltıcı sıcaklıklar etkisini göstermeye devam ederken, İtalya'nın kuzeyindeki bir bölgeye yağan tenis topu büyüklüğündeki dolu nedeniyle en az 110 kişi yaralandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.07.2023 - 11:17
İtalya'da tenis topu büyüklüğünde dolu yağdı
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Bunaltıcı sıcakların vurduğu İtalya'da hava ani değişime uğrayarak, ülkenin kuzeyindeki bir bölgeye tenis topu büyüklüğünde dolu yağdı.

Çapı 10 cm'ye varan dolu taneleri Veneto sokaklarını kaplarken, yaklaşık 110 kişinin olumsuz hava şartlarından dolayı yaralandığı bildirildi.

 

Veneto Bölgesi Başkanı Luca Zaia, "Kötü hava dalgası, dağlık bölgelerimizi etkiledikten sonra şimdi de ovaları vurdu ve bazı insanların yaralanmasına neden oldu" dedi. 

Zaia, yaralanmaların çoğunun yağan dolunun dükkanları vurması sonucu cam kırıklarından ve insanların dolu taneleri üzerinde kaymasından kaynaklandığını kaydetti.


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