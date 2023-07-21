İtalya'da tenis topu büyüklüğünde dolu yağdı

Yayınlanma: 21.07.2023 - 11:17

Güncelleme: 21.07.2023 - 11:17

Bunaltıcı sıcakların vurduğu İtalya'da hava ani değişime uğrayarak, ülkenin kuzeyindeki bir bölgeye tenis topu büyüklüğünde dolu yağdı.

Çapı 10 cm'ye varan dolu taneleri Veneto sokaklarını kaplarken, yaklaşık 110 kişinin olumsuz hava şartlarından dolayı yaralandığı bildirildi.

The size of the hailstones in Treviso province, Italy during a storm on July 19, 2023



[?? Elena Canaia / Meteo Veneto]pic.twitter.com/gbGABlTNcD — Massimo (@Rainmaker1973) July 20, 2023

Veneto Bölgesi Başkanı Luca Zaia, "Kötü hava dalgası, dağlık bölgelerimizi etkiledikten sonra şimdi de ovaları vurdu ve bazı insanların yaralanmasına neden oldu" dedi.

Zaia, yaralanmaların çoğunun yağan dolunun dükkanları vurması sonucu cam kırıklarından ve insanların dolu taneleri üzerinde kaymasından kaynaklandığını kaydetti.