İtalya'da tenis topu büyüklüğünde dolu yağdı

Bunaltıcı sıcakların vurduğu İtalya'da hava ani değişime uğrayarak, ülkenin kuzeyindeki bir bölgeye tenis topu büyüklüğünde dolu yağdı.

Çapı 10 cm'ye varan dolu taneleri Veneto sokaklarını kaplarken, yaklaşık 110 kişinin olumsuz hava şartlarından dolayı yaralandığı bildirildi.

The size of the hailstones in Treviso province, Italy during a storm on July 19, 2023



