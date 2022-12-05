İtalya'da toplam nüfus sayısı 59 milyonun altında sayıldı

05 Aralık 2022 Pazartesi, 15:46

İtalya'da, Ulusal İstatistik Kurumu'nun (Istat) gerçekleştirdiği nüfus sayımı sonuçlandı.

Son yayınlanan verilere göre, İtalya'nın toplam nüfusu 59 milyonun altına düştü ve ülkenin Avrupa Birliği'ndeki diğer yaşlı nüfusu baskın ülkelerden çok daha hızlı yaşlandığı orta çıktı.

Reuters'ın haberine göre, Istat Başkanı Giancarlo Blangiardo, Roma'daki bir parlamento oturumunda yaptığı açıklamada, "İlk ön verilere göre 1 Ocak 2022 itibariyle (yerleşik) nüfus 58 milyon 983 bine düştü" dedi.

Demografi uzmanı Blangiardo, ulusal nüfusun 2014 yılından bu yana istikrarlı bir şekilde azaldığını ve o tarihten bu yana kümülatif kaybın 1.36 milyondan fazla olduğunu söyledi.

Blangiardo, "Ülkemizin demografik görünümü, yaşam beklentisindeki önemli artış ve doğum oranındaki eşit derecede belirgin düşüş ile karakterize edilmekte ve bu da nüfusun Avrupa'nın geri kalanına kıyasla çok daha hızlı yaşlanmasıyla sonuçlanmaktadır" ifadesinde bulundu.

Bu eğilimi tersine çevirmek ve aileleri desteklemek Başbakan Giorgia Meloni'nin yeni sağcı hükümetinin öncelikleri arasında yer alıyor. Hükümet, 2023 bütçesinde bebek bakım ürünlerinde satış vergilerinin düşürülmesini ve çocuk yardımlarının artırılmasını önerdi.