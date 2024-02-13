İtalyan basını yazdı: Apar topar hastaneye kaldırıldı

İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto'nun şiddetli göğüs ağrısı şikayetiyle dün hastaneye başvurduğu ve anjiyografi yapıldığı bildirildi.

AA
Yayınlanma: 13.02.2024 - 12:18
İtalyan basını yazdı: Apar topar hastaneye kaldırıldı
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İtalyan basınındaki haberlerde, 61 yaşındaki Crosetto'nun dün akşam şiddetli göğüs ağrısı şikayetiyle başkent Roma'daki San Carlo di Nancy Hastanesinin acil servisine başvurduğu belirtildi.

Crosetto'nun, perikardit (kalp zarı iltihaplanması) şüphesiyle acilen yatırılarak gözlem altında tutulduğu ve kendisine anjiyografi yapıldığı ifade edildi.

Hastane kaynaklarının da Bakan'ın perikardit olabileceğini ifade ettiği kaydedildi.

Ülkede, 25 Eylül 2022’deki seçimlerden birinci parti olarak çıkan aşırı sağcı İtalya’nın Kardeşleri Partisinin (FdI) kurucularından Guido Crosetto, Başbakan Giorgia Meloni liderliğinde 22 Ekim 2022’den kurulan sağ koalisyon hükümetinde Savunma Bakanı olarak görev yapıyor.


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