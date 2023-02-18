Japon arama ve kurtarma ekibi, deprem bölgesindeki durum karşısında "çaresiz" olduklarını anlattı
Japon arama ve kurtarma ekibinden Daisuke Hirasawa, Kahramanmaraş'ta görev yaptığı sırada "her an çökebilecek evlerdeki insanları kurtarmak için çalıştıklarını" söyledi.
Kahramanmaraş'ta meydana gelen yıkıcı depremlerin ardından Türkiye'ye sevk edilen Japon arama ve kurtarma ekibinin iki üyesi, Kahramanmaraş'ta yaşadıklarını anlattı.
Daisuke Hirasawa (35) ve Fei Nakamurakado (35), 7 Şubat'ta deprem bölgesine geldiklerini ve yedi gün boyunca Kahramanmaraş'ta çalıştığını söylediler.
Daisuke, "Geceleri hava donma noktasının altındaydı ve her an çökebilecek evlerdeki insanları kurtarmak zorundaydık, bu yüzden durum her zaman sinir bozucuydu. Hayatta kalan kimseyi bulamadık ama bazı cansız bedenleri bularak yardım edebildiğimizi düşünüyorum" diye konuştu.
Fei, "Önümdeki sahneden sağ kalanları kurtarmak için çaresizdim. Bizi gören insanların Japonca 'teşekkür ederim' dediği zamanlar oldu. Bu ekip için bir motivasyondu" ifadelerini kullandı.
11. Bölge Sahil Güvenlik Karargâhı Komutanı Masahiro Ichijo, ekibi teselli ederek "zor bir ortamda diğer kurumlarla bir ekip olarak çalışarak görevlerini takdire şayan bir şekilde yerine getirdiklerini" söyledi.
Japonya, 7 Şubat'ta Japonya Sahil Güvenlik, Yangın ve Afet Yönetim Ajansı, Ulusal Polis Ajansı ve diğer kurumlardan toplam 73 personeli Türkiye'ye göndermişti.
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