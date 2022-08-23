Japonya'dan Rusya'ya mesaj: Yaptırımları sürdüreceğiz

Japon hükümetinin, Ukrayna'da saldırılarını sürdüren Rusya'ya uyguladığı yaptırımları sürdüreceği bildirildi.

AA
23 Ağustos 2022 Salı, 17:59
Japonya'dan Rusya'ya mesaj: Yaptırımları sürdüreceğiz
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Japonya Dışişleri Bakanı Hayaşi Yoşimasa, düzenlediği basın toplantısında, hükümetin, 7. ayına giren Rusya-Ukrayna savaşı çerçevesinde Rusya karşıtı yaptırımlarını sürdüreceğini ifade etti.

Hayaşi, ülkesinin, Başbakan Kişida Fumio'nun talimatı doğrultusunda, G-7 ülkeleriyle iş birliği halinde yaptırım uygulamak dahil "diplomatik karşılıkları" sürdüreceğini aktardı.

Hayaşi, Rusya ve Ukrayna'daki Japon vatandaşlarının güvenliğini sağlayacaklarını belirterek, Japonya'nın savunma sistemini koruyacaklarını kaydetti.

Savunma Bakanı Hamada Yasukazu da Japonya'nın savunmasını güçlendireceklerini vurgulayarak, "Hint-Pasifik bölgesinde statükonun güç kullanılarak tek taraflı değiştirilmesi girişimleri meydana gelebilir" dedi.


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