Jean-Jacques Sempe ölüm nedeni nedir? Jean-Jacques Sempe kimdir, kaç yaşında?
Ülkemizde 'Pıtırcık' serisiyle tanınan dünyaca ünlü çizer ve yazar Jean-Jacques Sempe, hayatını kaybetti. Ölüm haberinin üzerine ünlü yazarın kim olduğu merak konusu oldu. Peki, Jean-Jacques Sempe ölüm nedeni nedir? Jean-Jacques Sempe kimdir, kaç yaşında?
Dünyaca ünlü çizer ve yazar Jean-Jacques Sempe, yaşamını yitirdi. İşte, Jean-Jacques Sempe'ye dair merak edilenler..
JEAN-JACQUES SEMPE ÖLÜM NEDENİ NEDİR?
Türkçeye “Pıtırcık” adıyla çevrilen Le Petit Nicolas serisiyle tanınan ve naif çizimiyle Fransa’nın en çok satan yazar ve çizerlerinden biri olan Sempe’nin ölüm nedeni açıklanmadı.
Dünya çapında 15 milyondan fazla satan Sempe’nin ölümüyle ilgili açıklamayı arkadaşı Marc Lecarpentier yaptı. Lecarpentier, “Çizer Jean-Jacques Sempe, perşembe akşamı 89 yaşında huzur içinde yaşamını yitirdi. Yazlık evinde yanında eşi ve yakın arkadaşları varken yaşamını yitirdi” dedi.
JEAN-JACQUES SEMPE KİMDİR?
17 Ağustos 1932 yılında Fransa'nın Bordeaux şehrinde doğan sanatçı, özellikle Pıtırcık kitaplarının çizeri olarak tanındı. 1957'den itibaren Paris Match, Punch, L'Express, Pilote, New York Times, New Yorker, vs. gazete ve dergilerde çizerlik yaptı.
ÇOCUKLUĞU KORUYUCU AİLELERLE GEÇTİ
Çocukken caz piyanisti olmak isteyen fakat okulu yarıda bırakarak orduya katılan Sempe daha sonra çizer olarak iş bulmuştu. Asteriks serisinin yaratıcılarından Rene Goscinny ile yakın arkadaş olan Sempe’nin çizimleri 45 ülkede 15 milyondan fazla satmıştı. Eserleri film ve çizgi filme aktarılan Sempe’nin yumuşak çizgileri ve esprileri alametifarikası haline gelmişti.
Koruyucu ailelerde zorlu koşullarda bir çocukluk geçiren Sempe 2018 yılında verdiği demeçte “Pıtırcık serisi çocukken yaşadığım zorlukları hatırlatırken her şeyin iyi sonuçlanacağını gösteriyor” demişti.
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