Joe Biden'ın radyoterapi tedavisi gördüğü açıklandı

ABD'nin eski Başkanı Joe Biden’ın Mayıs ayında teşhis konulan prostat kanserinin tedavisine ilişkin bir açıklama yapıldı.

Eski Başkan Biden’ın Sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, "Başkan Biden, prostat kanseri için belirlenen tedavi planı kapsamında şu an radyoterapi ve hormon tedavisi görüyor" ifadeleri kullanıldı.

BİDEN, TEŞHİSİ MAYIS AYINDA KAMUOYUNA DUYURMUŞTU

ABD’li Demokrat Eski Başkan, Mayıs ayında prostat kanserine yakalandığını kamuoyuyla paylaşmıştı. Biden tedavi sürecine ilişkin, "Tüm mesele 6 hafta boyunca her gün belirli bir hapı almak, ardından başka bir ilaca geçmek. Durumun seyri iyi. Her şey üzerinde çalışıyoruz, süreç ilerliyor. Bu yüzden kendimi iyi hissediyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Biden’ın sağlık ekibi hastalığın, "agresif ancak hormonlara duyarlı" olduğunu aktarmış, bu nedenle tedavinin olumlu sonuçlanmasının imkanının yüksek olduğunu belirtmişti.

GEÇTİĞİMİZ AY CİLT KANSERİ AMELİYATINA GİRDİĞİNİ BİLDİRMİŞTİ

Gelecek ay 83 yaşına girecek olan Eski ABD Başkanı ayrıca, geçtiğimiz Eylül ayında da cilt kanserine yönelik "Mohs" ameliyatı geçirdiğini bildirmişti.