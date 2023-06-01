John Beasley kimdir, nereli? John Beasley neden öldü? John Beasley hangi filmlerde oynadı?
'Everwood'un ve 'The Soul Man' gibi birçok başarılı filmde boy göstermiş olan dünyaca ünlü oyuncu John Beasley, 79 yaşında hayatını kaybetti. Sinemaseverler, dünyaca ünlü oyuncu John Beasley'in neden öldüğünü, kim olduğunu, nereli olduğunu ve hangi filmlerde rol aldığını merak ediyor. Peki, John Beasley kimdir, nereli? John Beasley neden öldü? John Beasley hangi filmlerde oynadı?
Ünlü oyuncu John Beasley hayatını kaybetti. John Beasley'in hayatı ve kariyeri merak ediliyor. Peki, John Beasley kimdir, nereli? John Beasley neden öldü? John Beasley hangi filmlerde oynadı?
JOHN BEASLEY NEDEN ÖLDÜ?
Ölümü ile sevenlerini yasa boğan John Beasley'nin ölüm nedeni henüz açıklanmadı.
JOHN BEASLEY KİMDİR?
26 Haziran 1943'te Omaha'da doğan John Beasley, uzun yıllar demir yollarında çalıştıktan sonra 40'lı yaşlarının ortalarında oyuncu oldu ve sinema sektörüne geçti.
John Beasley'in rol aldığı ilk filmi 'Rapid Fire' 1989'da gösterime girdi. Peşinden 'V.I. Warhawski', 'The Mighty Ducks', 'Rudy', 'Untamed Heart' ve 'Little Big League' filmlerinde rol aldı. 1990'da 'Brewster Place' adlı TV dramasında 4 bölüm oynadı.
Aralarında 'Dokunulmazlar', 'Missing Persons', 'EZ Streets', 'Early Edition', 'The Pretender' ve 'Milenyum'un da bulunduğu dizilerde konuk oyuncu olarak rol aldı.
John Beasley, 2002'de 'Everwood'da canlandırdığı 'Irv Harper' karakteriyle dikkat çekti. Bu dizi 4 sezon yayınlandı. Ayrıca "CSI: Crime Scene Investigation'ın 2", 'Judging Army'nin 3 bölümünde oynadı.
John Beasley, 'The Soul Man' adlı komedi dizisinde de 4 sezon boyunca rol aldı. Beasley, 1997 yapımı 'The Apostle' filminde Robert Duvall ile birlikte sahne aldı.
John Beasley'nin oynadığı diğer filmler arasında; 'Generalin Kızı', 'Crazy in Alabama', 'The Sum of All Fears', "I'll See You in My Dreams", 'The Turkey Bowl', 'Kovboylar', 'Spell' ve 'Firestarter' sayılabilir.
JOHN BEASLEY HANGİ FİLMLERDE OYNADI?
1991 V.I. Warshawski - Ernie
1992 The Mighty Ducks - Mr. Hall
1993 Rudy - Coach Warren
1993 Untamed Heart - Cook
1994 Little Big League - Roberts
1997 The Apostle - Brother C. Charles Blackwell
1999 The General's Daughter - Col. Slesinger
1999 Crazy in Alabama - Nehemiah Jackson
2000 The Operator - Rev. James
2000 Lost Souls - Mike Smythe
2000 The Gift - Albert Hawkins
2001 The Journeyman - Cleofas
2002 The Sum of All Fears - Gen. Lasseter
2002 TOC: The Goal - Lou
2004 Walking Tall - Chris Vaughn Sr.
2009 For Love of Amy - Mr. Tate
2014 The Purge: Anarchy - Papa Rico Sanchez
2015 I'll See You in My Dreams - Mike
2015 Sinister 2 - Father Rodriguez
2016 Second Words - Hank
2016 It Snows All the Time - Mr. Stewart
2017 Haunted Maze - Detective Edwards
2019 The Turkey Bowl - Judge Tibbins
2020 Cowboys - Ben the Friendly Ranger
2020 Tattoo - Seymour
2020 Stoker Hills - Dr. Jonathan Brooks
2020 Spell - Earl
2022 Firestarter - Irv Manders
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