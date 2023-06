Yayınlanma: 01.06.2023 - 11:40

Güncelleme: 01.06.2023 - 11:40

Ünlü oyuncu John Beasley hayatını kaybetti. John Beasley'in hayatı ve kariyeri merak ediliyor. Peki, John Beasley kimdir, nereli? John Beasley neden öldü? John Beasley hangi filmlerde oynadı?

JOHN BEASLEY NEDEN ÖLDÜ?

Ölümü ile sevenlerini yasa boğan John Beasley'nin ölüm nedeni henüz açıklanmadı.

JOHN BEASLEY KİMDİR?

26 Haziran 1943'te Omaha'da doğan John Beasley, uzun yıllar demir yollarında çalıştıktan sonra 40'lı yaşlarının ortalarında oyuncu oldu ve sinema sektörüne geçti.

John Beasley'in rol aldığı ilk filmi 'Rapid Fire' 1989'da gösterime girdi. Peşinden 'V.I. Warhawski', 'The Mighty Ducks', 'Rudy', 'Untamed Heart' ve 'Little Big League' filmlerinde rol aldı. 1990'da 'Brewster Place' adlı TV dramasında 4 bölüm oynadı.

Aralarında 'Dokunulmazlar', 'Missing Persons', 'EZ Streets', 'Early Edition', 'The Pretender' ve 'Milenyum'un da bulunduğu dizilerde konuk oyuncu olarak rol aldı.

John Beasley, 2002'de 'Everwood'da canlandırdığı 'Irv Harper' karakteriyle dikkat çekti. Bu dizi 4 sezon yayınlandı. Ayrıca "CSI: Crime Scene Investigation'ın 2", 'Judging Army'nin 3 bölümünde oynadı.

John Beasley, 'The Soul Man' adlı komedi dizisinde de 4 sezon boyunca rol aldı. Beasley, 1997 yapımı 'The Apostle' filminde Robert Duvall ile birlikte sahne aldı.

John Beasley'nin oynadığı diğer filmler arasında; 'Generalin Kızı', 'Crazy in Alabama', 'The Sum of All Fears', "I'll See You in My Dreams", 'The Turkey Bowl', 'Kovboylar', 'Spell' ve 'Firestarter' sayılabilir.

JOHN BEASLEY HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

1991 V.I. Warshawski - Ernie

1992 The Mighty Ducks - Mr. Hall

1993 Rudy - Coach Warren

1993 Untamed Heart - Cook

1994 Little Big League - Roberts

1997 The Apostle - Brother C. Charles Blackwell

1999 The General's Daughter - Col. Slesinger

1999 Crazy in Alabama - Nehemiah Jackson

2000 The Operator - Rev. James

2000 Lost Souls - Mike Smythe

2000 The Gift - Albert Hawkins

2001 The Journeyman - Cleofas

2002 The Sum of All Fears - Gen. Lasseter

2002 TOC: The Goal - Lou

2004 Walking Tall - Chris Vaughn Sr.

2009 For Love of Amy - Mr. Tate

2014 The Purge: Anarchy - Papa Rico Sanchez

2015 I'll See You in My Dreams - Mike

2015 Sinister 2 - Father Rodriguez

2016 Second Words - Hank

2016 It Snows All the Time - Mr. Stewart

2017 Haunted Maze - Detective Edwards

2019 The Turkey Bowl - Judge Tibbins

2020 Cowboys - Ben the Friendly Ranger

2020 Tattoo - Seymour

2020 Stoker Hills - Dr. Jonathan Brooks

2020 Spell - Earl

2022 Firestarter - Irv Manders