Kabin memurunu tehdit eden iş insanının cezası üçe katlandı

Londra Heathrow’dan Lahor’a giden bir uçakta kabin memuruna yönelik ağır tehditlerde bulunan İngiliz iş insanı Salman Iftikhar’ın hapis cezası, temyiz mahkemesi tarafından üç katına çıkarıldı.

37 yaşındaki Iftikhar, Şubat 2023’te üç çocuğu ve eşlerinden biriyle seyahat ederken uçak içinde şiddetli bir öfke nöbetine kapıldı.

First class’ta şampanya içtikten ve bar bölümünden izinsiz buz aldıktan sonra kabin ekibi kendisinden yerine oturmasını istedi.

Mahkeme kayıtlarına göre Iftikhar, bunun üzerine ekibi cep telefonuyla çekmeye başladı ve bir görevliye “Bana ne yapacağımı söyleme, seni…” diyerek hakaret etti.

Durum pilotlara bildirildi, emniyet kemeri işaretleri yakıldı. Ancak bu, Iftikhar’ı daha da öfkelendirdi.

ÖLÜM VE SALDIRI TEHDİTLERİ

Görgü tanıkları ve kamera görüntülerine göre Iftikhar, kıdemli kabin memuru Angie Walsh’ı hedef alarak onu otel odasından sürükleyip “toplu tecavüz ettirme” ve “yakma” tehdidinde bulundu.

Ayrıca, uçuş ekibinin Pakistan’da konaklayacağı otelin bulunduğu katı “havaya uçurmakla” da tehdit etti.

Gerginlik o kadar büyüdü ki kaptan, uçağın Türkiye’ye yönlendirilmesini bile düşündü.

37 yıllık kabin memuru Walsh, olayın yaşamını tamamen değiştirdiğini söyledi:

“Bir yolcunun hayatımı, kariyerimi ve benliğimi bu kadar etkileyeceğine inanamıyorum. Güçlü ve mutlu bir görevliydim ama bu olay beni kırdı. 14 ay çalışamadım.”

Iftikhar, olaydan bir ay sonra Buckinghamshire’daki evinde gözaltına alındı. Mahkemede ölüm tehdidi ve ırkçı içerikli taciz suçlamalarını kabul eden Iftikhar’ın, daha önce 15 ayrı suçtan 6 mahkûmiyeti olduğu ortaya çıktı. Bunlar arasında darp ve alkollü araç kullanma da bulunuyordu.

“AŞIRI HAFİF CEZA” İTİRAZI SONUÇ VERDİ

Ağustos’ta kendisine yalnızca 15 ay hapis cezası verilmesi, tepkilere yol açtı. Muhafazakâr Parti Milletvekili Chris Philip, cezayı “aşırı hafif” bularak başsavcılığa taşıdı.

Iftikhar’ın Pakistanlı ünlü oyuncu olan eşlerinden biri, o dönemde sosyal medyada eşini savunan paylaşımlar yaparak “herkesin bir hikâyesi olduğunu, ruh sağlığının şaka olmadığını” söyledi.

Temyiz Mahkemesi incelemesinin ardından Iftikhar’ın cezası 4 yıl 3 aya yükseltildi.

Başsavcı vekili, yeni cezanın “tehditlerin ağırlığını, sürekliliğini ve mağdur üzerindeki kalıcı etkiyi daha doğru şekilde yansıttığını” belirtti.