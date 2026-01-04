Kamala Harris’ten, Trump’a Maduro tepkisi: Mesele demokrasi değil, petrol

Eski ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, ABD Başkanı Donald Trump’ın Venezuela’ya yönelik askeri operasyonunu ve Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro’nun tutuklanmasını sert sözlerle eleştirdi.

Harris, Trump’ın hamlelerinin ABD’yi daha güvenli ya da güçlü hale getirmediğini vurguladı.

Demokrat siyasetçi Harris, yaptığı açıklamada, “Donald Trump’ın Venezuela’daki eylemleri Amerika’yı daha güvenli, daha güçlü ya da daha yaşanabilir kılmıyor” dedi.

Maduro’yu “zalim ve gayrimeşru bir diktatör” olarak nitelendiren Harris, buna rağmen askeri müdahalenin “hukuksuz ve yanlış” olduğunu ifade etti.

“Bu filmi daha önce gördük” diyen Harris, rejim değişikliği veya petrol gerekçesiyle başlatılan savaşların kaosla sonuçlandığını ve bedelinin Amerikan halkına ödettirildiğini söyledi.

“MESELE DEMOKRASİ DEĞİL, PETROL”

Trump yönetiminin gerekçelerini sert dille eleştiren Harris, operasyonun uyuşturucuyla mücadele ya da demokrasiyle ilgisi olmadığını savundu.

Harris, “Bu, petrol ve Donald Trump’ın bölgesel bir güç figürü olma arzusuyla ilgili” dedi.

Trump’ın bir yandan mahkûm edilmiş bir uyuşturucu kaçakçısını affettiğini, diğer yandan Venezuela’daki meşru muhalefeti devre dışı bırakarak Maduro’ya yakın isimlerle anlaşmalar yürüttüğünü belirten Harris, bunun büyük bir çelişki olduğunu vurguladı.

Harris açıklamasında, Trump’ın askerleri tehlikeye attığını, milyarlarca dolar harcadığını ve bölgeyi istikrarsızlaştırdığını söyledi. Operasyonun herhangi bir hukuki dayanağı, çıkış planı ya da ABD halkına somut bir faydası olmadığını dile getirdi.

TRUMP KONGRE'Yİ DEVRE DIŞI BIRAKMIŞTI

Trump ise saldırıları Kongre’yi devre dışı bırakarak başlatmıştı. Bu durum, operasyonların hukuki meşruiyeti konusunda ciddi tartışmaları beraberinde getirdi.

Cumartesi günü düzenlenen basın toplantısında konuşan Trump, Kongre üyelerine güvenmediğini belirterek, “Kongre’nin sızdırma alışkanlığı var” ifadelerini kullandı.

Trump ayrıca ABD’nin, “güvenli ve uygun bir geçiş sağlanana kadar” Venezuela’yı yöneteceğini ve ülkenin petrol kaynaklarının kontrolünü üstleneceğini açıkladı.

Trump’ın adımları Demokratlar arasında geniş tepkiye yol açtı. Temsilciler Meclisi’ndeki Demokratlar, pazar günü (4 Ocak) acil bir çevrim içi grup toplantısı düzenleme kararı aldı.

Senato Azınlık Lideri Chuck Schumer ile Temsilciler Meclisi Azınlık Lideri Hakeem Jeffries, ortak açıklamayla “Gang of Eight” olarak bilinen üst düzey güvenlik bilgilendirmesinin acilen yapılmasını ve önümüzdeki hafta Kongre’ye kapsamlı bir brifing verilmesini talep etti.