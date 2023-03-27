Karısını siyanür ve arsenikle zehirleyerek öldüren diş hekimi tutuklandı!

Yayınlanma: 27 Mart 2023 - 12:16

Güncelleme: 27 Mart 2023 - 12:18

Colorado'lu bir diş hekimi, karısının protein karışımlarına siyanür ve arsenik katarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklandıktan sonra hapse mahkum edildi. Ati'de yer alan bilgiye göre polis, Angela Craig'i zehirleyerek öldürdüğü için 19 Mart 2023'te 45 yaşındaki James Craig'i gözaltına aldı.

Mahkeme belgelerine göre , James'in, Angela'nın günlük antrenman öncesi protein karışımlarına zehir kattığı, onun hastalanmasına ve sonunda hastanede ölmesine neden olduğu bildirildi. James Craig'in karısının içeceğine ilk olarak 6 Mart 2023'te arsenik koyduğu belirtildi.

Arsenik onu öldürmeyi başaramayınca, James bunun yerine Aurora'daki Summerbrook Dental Group'taki ofisine potasyum siyanür sipariş etti. Tedarikçiye bir ameliyat için buna ihtiyacı olduğunu söylediği ve ofis müdüründen kutu geldiğinde kutuyu açmamasını istediği bildirildi.

James'in kendisi için yaptığı protein karışımlarındaki siyanürü bilmeden yuttuktan sonra, Angela iki kez daha hastaneye gitti. Son ziyareti, "şiddetli baş ağrıları ve baş dönmesinden" şikayet ettiği 15 Mart'taydı. Durumu hızla kötüleşti. Nöbet geçirdi, doktorlar beyin ölümünü açıkladı ve yaşam desteğine alındı. Angela Craig 18 Mart 2023'te öldü.

Polisler James'in internet geçmişini incelediklerinde, iddiaya göre "Otopside arsenik saptanabilir mi?" ve "Saptanamayan 5 Zehir" başlıklı bir YouTube videosu izlediklerini gördü. Ayrıca, çeşitli zehir siparişleri verdiğini gösteren e-postalar ve makbuzlar da buldular.

Aurora Polis Departmanından Bölüm Şefi Mark Hildebrand bir , "Bu davanın şüpheli ayrıntıları ortaya çıktığında, polis ekibimiz ve cinayet masası dedektiflerimiz, kurbanın ani hastalığı ve ölümünün ardındaki gerçeği ortaya çıkarmak için yorulmadan çalıştı. Bunun aslında iğrenç, karmaşık ve hesaplanmış bir cinayet olduğu hemen anlaşıldı." dedi.

SEBEBİ SADAKATSİZLİK

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Angela'nın kız kardeşi Toni Kofoed'in polise James'in sadakatsizlik geçmişi olduğunu söylediği bildirildi. CBS News'e göre, “Angela ve James'in evliliği her zaman çalkantılı olmuştu. James'in birkaç kadınla birden fazla ilişkisi oldu." dedi. Cinayeti başka bir kadınla beraber olabilmek için işlediği iddia edildi.