Kasım Süleymani'nin kızı, babasının yüzüğünü cenaze merasimi için bağışladı

Helikopter kazasında ölen İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve diğer yetkililer için cenaze törenleri devam ederken, ortaya ilginç görüntüler çıkmaya devam ediyor.

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin kızı Zeynep Süleymani de, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın cenazesi törenine katıldı.

Kameralara yansıyan görüntülerde Zeynep Süleymani, ülkenin Rey kentine defnedilen Abdullahiyan'ın cenaze merasimi için babası Kasım Süleymani'nin yüzüğünü bağışladığı görüldü.

The ring of General Soleimani is donated by his daughter for the burial of FM @Amirabdolahian. pic.twitter.com/d56fA6uh9R