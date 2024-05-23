Kasım Süleymani'nin kızı, babasının yüzüğünü cenaze merasimi için bağışladı

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin kızı Zeynep Süleymani, helikopter kazasında hayatını kaybeden İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın cenazesi merasiminde babasının yüzüğünü bağışladı.

Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 23.05.2024 - 13:10
Kasım Süleymani'nin kızı, babasının yüzüğünü cenaze merasimi için bağışladı
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Helikopter kazasında ölen İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve diğer yetkililer için cenaze törenleri devam ederken, ortaya ilginç görüntüler çıkmaya devam ediyor.

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin kızı Zeynep Süleymani de, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın cenazesi törenine katıldı.

Kameralara yansıyan görüntülerde Zeynep Süleymani, ülkenin Rey kentine defnedilen Abdullahiyan'ın cenaze merasimi için babası Kasım Süleymani'nin yüzüğünü bağışladığı görüldü.

 

ABD'nin Bağdat Havalimanında helikopterle düzenlediği saldırıda öldürülen Kasım Süleymani'nin cesedi taktığı yüzükten teşhis edilmişti.

KASIM SÜLEYMANİ SUİKASTI

3 Ocak 2020 yılında Irak'ın başkenti Bağdat'ta havaalanına düzenlenen füze saldırısında İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve İran yanlısı Haşdi Şabi’nin Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis öldürüldü.

Pentagon olayın ardından yaptığı açıklamada, Süleymani'nin ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatı ile öldürüldüğünü duyurdu.

Süleymani, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney tarafından "yaşayan şehit" olarak adlandırılıyordu.

Doğrudan İran lideri Hamaney'e bağlı hareket eden Süleymani, 1998'den bu yana İran'ın ülke dışındaki askeri-istihbari operasyonlarından sorumlu Kudüs Gücü'nün komutanlığını yürütüyordu.


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