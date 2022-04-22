Kayıp bebek McCann davasında yeni bir şüpheli bulundu
Kayıp İngiliz bebek Madeleine McCann davasında yeni bir şüpheliye ulaşıldı. 15 yıl önce kaybolan bebeğin akıbeti hala bilinmiyor.
Portekiz'deki bir aile tatili sırasında kaybolan Madeleine McCann'in kayboluş hikayesinin üzerindeki sis perdesi varlığını korurken Portekizli savcılar yeni bir şüpheliye ulaşıldığını duyurdu.
Böylece, Madeleine'in ebeveynleri Kate ve Gerry McCann'in, 3 Mayıs 2007'de gerçekleşen olayın ardından olağan şüpheliler olarak kabul edilmeleri ve aklanmalarından bu yana davada ilk kez resmi bir şüpheli belirlenmiş oldu.
Reuters'a göre, şüphelinin adı kamuoyuna açıklanmadı, ancak Alman makamlarının talebi sonrası, şahsın şüpheli olarak tanımlandığı kamuoyuna duyuruldu.
ŞÜPHELİ PARMAKLIKLAR ARDINDA
Alman polisi Haziran 2020'de Madeleine'in ölü olarak kabul edildiğini; sabıkalı çocuk istismarcısı ve uyuşturucu taciri Christian Brueckner'in de büyük olasılıkla bundan sorumlu olduğunu kaydetmişti.
Brueckner bugün her ne kadar dava ile ilgili resmi bir soruşturmaya maruz kalmasa da Madeleine'in 2007'de kaybolduğu Algarve bölgesinde bir kadına tecavüz ettiği için Almanya'da demir parmaklıklar ardında bulunuyor.
NETFLIX’E BELGESEL OLMUŞTU
Dava, Dünyaca ünlü yayın şirketi Netflix’in de ilgi alanına girdi. 2019 yılında ‘’The Disappearance of Madeleine McCann’’ [Madeleine McCann'in ortadan kayboluşu] adıyla bir belgesel yayınlayan Netflix, kamuoyunun dava konusundaki merakını ve ilgisini artırdı.
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