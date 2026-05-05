Kayıp iş insanı timsahın karnında ölü bulundu

Güney Afrikalı ünlü otel işletmecisi Gabriel Batista’nın, geçtiğimiz hafta sel sularına kapılarak kaybolmasının ardından, bölgedeki dev bir Nil timsahının içinde insana ait kalıntılar bulundu.

Polis operasyonuyla etkisiz hale getirilen 500 kilogramlık sürüngenin midesinden çıkan kişisel eşyalar, trajik sonu neredeyse kesinleştirdi.

59 yaşındaki Batista, geçtiğimiz hafta dört çeker aracıyla Komati Nehri’ni geçmeye çalışırken sel sularına kapılarak gözden kaybolmuştu.

Günlerce süren arama çalışmalarında insansız hava araçları ve helikopterler kullanan polis ekipleri, bir adacıkta güneşlenen ve karnı aşırı derecede şişmiş olan 4,5 metrelik bir timsahı fark etti.

Keskin Nişancı Müdahalesi: Polis dalgıç birimi komutanı Yüzbaşı Johan Potgieter, timsahın gürültüye rağmen hareket etmemesinin şüpheleri artırdığını belirtti.

Timsah, helikopterden açılan ateşle vurulduktan sonra incelenmek üzere bölgeden havayoluyla taşındı.

MİDEDEN ÇIKANLAR ŞOKE ETTİ

Kruger Ulusal Parkı’nda yapılan nekropsi (hayvan otopsisi) sonucunda dondurucu gerçekler ortaya çıktı. Timsahın midesinde;

Gabriel Batista’ya ait olduğu düşünülen bir yüzük,

İki kesik kol, kaburga parçaları ve et kalıntıları,

Batista dışındaki kurbanlara ait olabileceği değerlendirilen altı farklı tipte ayakkabı bulundu.

Yüzbaşı Potgieter, midedeki bulguların kayıp adamın timsah tarafından yendiğine dair güçlü kanıtlar sunduğunu ancak kesin teşhis için DNA testlerinin beklendiğini açıkladı. Batista’nın saldırı anında hayatta olup olmadığı veya boğulduktan sonra mı timsahın avı olduğu henüz bilinmiyor.

Johannesburg’da yaşayan ancak bölgedeki Border Country Inn adlı otel ve barın sahibi olan Batista, çevresinde sevilen bir aile babası olarak tanınıyordu. Ailesi, DNA sonuçları netleşene kadar resmi bir açıklama yapmama kararı aldı.

Dünyanın en tehlikeli sürüngenlerinden biri olan Nil timsahları, 6 metreden fazla uzunluğa ve 680 kilogram ağırlığa ulaşabiliyor. Her yıl yüzlerce insanın ölümünden sorumlu tutulan bu tür, özellikle ücra bölgelerdeki saldırılarıyla biliniyor.