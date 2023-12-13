Kelebek hastalığı çocuk yaşta kendi cenazesini planlattı

Yayınlanma: 13.12.2023 - 17:12

Güncelleme: 13.12.2023 - 17:12

İngiltere'nin Bolton kentinde, kelebek derisi hastalığıyla doğan 18 yaşındaki Rhys Williams, henüz 13 yaşındayken kendi cenazesini planladı.

DailyMail'de yer alan habere göre, Doktorların, ailesine "10 yaşını bile göremez" dedikleri Williams, birkaç hafta önce sepsis ve zatürreye yakalandı ve acilen hastaneye kaldırıldı.

Doktorların yapabilecekleri başka bir şey kalmadığını açıklaması üzerine Williams'ın tedavisi durduruldu. Yaşam sonu bakımına alınan Williams, bir dizi ağrı kesici ilaç kullandığı bir bakımevine taşındı.

Doktorlar, Williams'ın günleri ya da haftaları kaldığı ve Noel'e yetişemeyeceği konusunda uyardı.

Williams'ın 40 yaşındaki annesi Tanya Moores, "Onunla bu konu hakkında konuştuğumda inkar ediyordu. 'Çok üzgünüm, mücadele etmeye çalışacağım' deyip duruyordu" dedi. Moores, "Bana cenaze planını 14. yaş gününden önce söyledi ve şu anda cenaze müdürüyle birlikteler" dedi.

Küçük bir darbenin bile hayati tehlikeye yarattığı Williams, her gün vücudunun çeşitli yerlerinde oluşan acı verici yaralarla son günlerini yaşıyor.

KELEBEK CİLT HASTALIĞI NEDİR?

Epidermolysis Bullosa olarak da bilinen kelebek hastalığına yakalanan kişilerin ciltleri, en ufak bir temas ya da sürtünme bile kabarıp su toplayabiliyor. Kalıtsal bir hastalık olan kelebek hastalığında yaralar vücudun herhangi bir yerinde ortaya çıkabilirler. Şiddetli vakalarda ağız, yemek borusu, mide, bağırsaklar, üst solunum yolu, mesane ve kasıklar gibi yerlerde yaralar gelişebilir.