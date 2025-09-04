Kenya'da akıl almaz olay... 'Açlık tarikatı' can alamaya devam ediyor: 34 ceset, 102 insan kalıntısı bulundu!

Kenya’nın Kilifi ilçesinde, tarikat bağlantılı olduğu iddia edilen sığ mezarlardan 34 ceset çıkarıldı, ayrıca 102 insan kalıntısı bulundu. Polis, olayla ilgili olarak 11 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Kwa Binzaro bölgesini inceleyen Polis Şefi Douglas Kanja, şüphelilerden dördünün ölümlerle ilgili soruşturmanın ana hedefleri olduğunu belirtti. Kanja, cesetlerin birçoğunun yerel halktan olmadığını ve bunun kimlik tespitini zorlaştırdığını söyledi. “Şu ana kadar 32 ceset mezardan çıkarıldı ve bölgede iki ceset daha bulundu. Toplam 34 ceset ve 102 vücut parçası tespit edildi. En iyi soruşturma ekibimizi gönderdik ve çok yakında eksiksiz bir soruşturma dosyası hazırlayacağız” ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Kipchumba Murkomen ise Kenyalıları, kült faaliyetleri karşısında sessiz kalmamaları konusunda uyardı. Murkomen, “Şüpheli dini toplantıları bildirmemek, aşırılık yanlısı vaizleri cesaretlendiriyor ve geçmişteki kitlesel trajedilerin tekrarlanma riskini artırıyor” dedi.



2 YIL ÖNCE 400 CESET BULUNMUŞTU

Olay, Kilifi ilçesinde 2023 yılında meydana gelen Shakahola katliamını akıllara getirdi. O dönemde, Good News International Kilisesi Papazı Paul Nthenge Mackenzie’nin liderliğindeki açlık tarikatıyla bağlantılı sığ mezarlardan 400’den fazla ceset çıkarılmıştı. Çocuklar da dahil olmak üzere kurbanların çoğunun aç bırakılma, boğulma veya dayak sonucu öldüğü tespit edilmişti. Mackenzie ve tarikat üyeleri hakkında çok sayıda ölüm iddiasıyla soruşturma başlatılmış, 100’e yakın kişi kurtarılmış ve aralarında tarikat liderinin eşi Joyce Mwikamba’nın da olduğu çok sayıda kişi tutuklanmıştı.

Kilifi, Kenya’nın Hint Okyanusu kıyısında, başkent Nairobi’nin yaklaşık 426 kilometre güneydoğusunda yer alıyor. Polis yetkilileri, yeni olayın bölgedeki tarikat faaliyetlerinin hâlâ ciddi bir tehdit oluşturduğunu ortaya koyduğunu ifade ediyor.

Soruşturma ekipleri, çıkarılan cesetler ve kalıntılar üzerinde kimlik tespiti çalışmasını sürdürürken, halkın tarikat faaliyetlerine karşı dikkatli olması ve şüpheli durumları yetkililere bildirmesi çağrısı yinelendi.



Kapak Fotoğrafı: ABC News