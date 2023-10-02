Kilisenin çatısı ayin sırasında çöktü: 9 ölü

Meksika’nın Tamaulipas eyaletinde ayin sırasında bir kilisenin çatısının çökmesi sonucu 9 kişi hayatını kaybederken 50 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 02.10.2023 - 11:21
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Meksika’nın güneyindeki Tamaulipas eyaletinde bir kilisenin çatısı çöktü.

Yaklaşık 100 kişinin katıldığı ayin sırasında yaşanan olayda 9 kişi hayatını kaybederken, 50 kişi yaralandı.

Enkaz altında 30 kişinin olduğu tahmin edilirken, ekipler gece boyunca arama kurtarma çalışmalarını sürdürdü. T

amaulipas eyalet polisi, kurtarma operasyonuna ulusal muhafız birimlerinin, eyalet sivil savunma dairesinin, Kızıl Haç’ın ve kurtarma köpeklerinin katıldığını açıkladı. Tampico Roma Katolik Piskoposluğu’ndan Piskopos Jose Armando Alvarez, ayin sırasında gerçekleşen olayda yaşam mücadelesi verenler için dua edilmesini istedi.

Polis, hayatını kaybedenlerin arasında küçük yaşta çocukların olduğunu ve bunun nedeninin vaftizlerin kilisede yapılmasından kaynaklı olabileceğini açıkladı.


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