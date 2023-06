Kırgızistan'da 'darbe girişimi' iddiası: Gözaltılar var

Kırgızistan'da bir grubun mevcut yönetime karşı darbe teşebbüsüne kalkıştığı iddia edildi.

Kırgızistan Ulusal Güvenlik Komitesi'nin, darbe girişimi içerisinde yer aldığı iddia edilen çok sayıda asker ve bürokratlara yönelik geniş çaplı operasyon başlattığı bildirildi.

Yerel kaynaklara göre, 100'den fazla asker ve bürokratın gözaltına alındığı öne sürüldü.

BREAKING:



Kyrgyzstan is carrying out arrests against a number people suspected of preparing a coup d’etat pic.twitter.com/ldAYlLAXs6