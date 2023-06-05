Kırgızistan'da 'darbe girişimi' iddiası: Gözaltılar var

Yayınlanma: 05.06.2023 - 13:13

Güncelleme: 05.06.2023 - 13:17

Kırgızistan'da bir grubun mevcut yönetime karşı darbe teşebbüsüne kalkıştığı iddia edildi.

Kırgızistan Ulusal Güvenlik Komitesi'nin, darbe girişimi içerisinde yer aldığı iddia edilen çok sayıda asker ve bürokratlara yönelik geniş çaplı operasyon başlattığı bildirildi.

Yerel kaynaklara göre, 100'den fazla asker ve bürokratın gözaltına alındığı öne sürüldü.

BREAKING:



Kyrgyzstan is carrying out arrests against a number people suspected of preparing a coup d’etat pic.twitter.com/ldAYlLAXs6 — Visegrád 24 (@visegrad24) June 5, 2023

RUSYA'DAN İLK AÇIKLAMA

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Kırgızistan'daki darbe teşebbüsü ile ilgili gelen haberlerin çok endişe verici olduğunu ve Kremlin'in bunu yakından izlediğini, ancak ayrıntıya sahip olmadığını söyledi.

Peskov, "Şu ana kadar tabii ki çok rahatsız edici haberler geliyor. Bu yüzden haberleri yakından takip ediyoruz. Daha detaylı bilgiye sahip değiliz" dedi.

Daha önce kaktus.media haber ajansı ve diğer bazı medya kuruluşları, Kırgız güvenlik güçlerinin darbe teşebbüsü ile ilgili olarak bir dizi şüpheliyi gözaltına aldığını bildirmişti.