'Kırmızı şapkalılar' parlamentoya girdi: Trump, Knesset’te hangi mesajları verecek?

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail parlamentosu Knesset’te yapacağı konuşmada, “Yeni bir Orta Doğu'nun tarihi şafağının başladığını” belirtecek.

Bugün, Gazze'deki tüm rehinelerin serbest bırakılmasının ardından Trump, İsrail parlamentosuna hitap edecek.

Trump’ın konuşmasında, yıllarca süren savaşların ve tehlikelerin ardından, "Bugün gökyüzü huzurlu, silahlar sustu, sirenler durdu ve güneş sonunda barış içinde bir Kutsal Toprak’ta doğuyor" ifadelerini kullanması bekleniyor.

Trump, ateşkesi “İsrail ve dünya için inanılmaz bir zafer” olarak tanımlayacak ve tüm ulusların barış içinde birlikte çalışmasının önemine vurgu yapacak.

Trump, İsrail’in “silah gücüyle kazanılabilecek her şeyi kazandığını” söyleyecek.

ABD Başkanı, savaş alanındaki zaferlerin şimdi “barış ve refahın nihai ödülüne” dönüştürülmesi gerektiğini belirtecek.

Ayrıca, "Şimdiye kadar terörizm ve aşırıcılıkla, cihatçılıkla ve antisemitizmle beslenen nefretten sadece sefalet ve başarısızlık çıktı" şeklinde bir değerlendirmede bulunacak.

Trump, Gazze’deki Filistinlilere yönelik çağrısında, barış için odak noktalarının “istikrar, güvenlik, onur ve ekonomik kalkınma” olması gerektiğini ve çocuklarına daha iyi bir yaşam sağlamak için bu temellerin inşa edilmesi gerektiğini vurgulayacak.

KNESSET'TE "BARIŞ BAŞKANI" ŞAPKALARI DİKKAT ÇEKTİ

Trump, Knesset’teki konuşmasına hazırlanırken, katılımcılar arasında dikkat çeken bir detay vardı: "Trump the Peace President" (Trump, Barış Başkanı) yazılı kırmızı şapkalar.

Bu şapkalar, Trump’ın destekçileri tarafından sıklıkla giyilen ve “Make America Great Again” (Amerika’yı Yeniden Harika Yap) sloganıyla tanınan şapkalara benziyor.