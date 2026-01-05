Kolombiya'dan ABD'ye meydan okuma: Gerekirse silahları tekrar kuşanırım

Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro, ABD Başkanı Donald Trump’a atfedilen açıklamalar ve ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun suçlamalarına sert tepki göstererek, ülkesinin egemenliğine yönelik her türlü dış müdahaleye karşı uyarıda bulundu. Petro, anayasal yetkilerinin tartışmaya açık olmadığını vurguladı.

Petro, ABD’li Bakan Marco Rubio’nun, Kolombiya’da devlet kurumları ile cumhurbaşkanını birbirinden ayıran ve Petro’nun iş birliğine yanaşmadığını öne süren açıklamalarına sosyal medya platformu X üzerinden yanıt verdi.

Petro, “Sayın Rubio’ya Kolombiya Anayasası’nı okumasını öneririm. Söyledikleri tamamen yanlıştır” dedi.

Petro’nun açıklamaları, ABD’nin cumartesi günü Venezuela’ya düzenlediği ve Devlet Başkanı ile eşinin yakalanarak New York’a götürüldüğü operasyonun ardından geldi.

Petro, bu söylemlerin Kolombiya’daki organize suçla bağlantılı siyasi çevreler tarafından üretildiğini savunarak, “ABD ile Kolombiya arasındaki ilişkilerin kopmasını istiyorlar ki küresel ölçekte kokain ticareti patlasın” ifadelerini kullandı.

Devlet Başkanı Petro, devlete karşı yanlış bilgi verdikleri gerekçesiyle polis istihbaratından bazı albayları görevden aldığını açıkladı ve “yanıltıcı anlatılara” karşı uyarıda bulundu.

“ORDUNUN BAŞKOMUTANI BENİM”

Petro, 1991 Anayasası uyarınca Kolombiya Devlet Başkanı’nın silahlı kuvvetler ve polisin başkomutanı olduğunu vurguladı. Bu anayasanın, Petro’nun da üyesi olduğu M-19 hareketinin silah bırakmasının ardından oluşturulduğunu hatırlattı.

Petro, hükümetinin uyuşturucuyla mücadele politikalarını savunarak, tarihin en büyük kokain yakalamasının gerçekleştirildiğini, koka ekim alanlarının genişlemesinin durdurulduğunu ve 30 bin hektarlık alanda gönüllü ürün ikamesi programının başlatıldığını söyledi.

Güvenlik güçlerinin Cauca bölgesindeki Plateado’yu, Petro’nun ifadesiyle “kokainin Wall Street’i”ni yeniden kontrol altına aldığını belirten Kolombiya lideri, operasyonların uluslararası insancıl hukuk çerçevesinde yürütüldüğünü ifade etti.

Silahlı grupların hava saldırılarını engellemek için çocukları kullandığını öne süren Petro, “Yeterli istihbarat olmadan yapılacak bir bombardıman çok sayıda çocuğun ölümüne yol açar” uyarısında bulundu.

“KOLOMBİYA SONSUZ DEK ÖZGÜR”

Petro, kendisine yönelik olası bir gözaltı girişimine de sert tepki göstererek, “Halkın sevdiği ve saygı duyduğu bir başkanı tutuklarsanız, halkın jaguarını serbest bırakmış olursunuz” dedi.

ABD bayrağını Kolombiya bayrağının önünde tutan herhangi bir güvenlik yetkilisinin derhal görevden alınacağını söyleyen Petro, barıştan yana olduğunu ancak gerekirse ülkesini savunacağını belirtti.

“M-19 ile 1989’daki barıştan sonra bir daha silaha dokunmamaya yemin ettim. Ama vatan için gerekirse, istemediğim silahları tekrar alırım” diyen Petro, hakkındaki meşruiyet ve uyuşturucu suçlamalarını da reddetti.

Konuşmasını Kolombiya halkına çağrıyla bitiren Petro, “Halkın komutanıyla karşı karşıyasınız. Kolombiya sonsuza dek özgür” ifadelerini kullandı.