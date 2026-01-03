Kolombiya lideri Petro’dan BM'ye çağrı

Sosyal medyadan dünyaya seslenen Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro, Venezuela'ya yönelik ABD saldırısı ile ilgili açıklama yapan ilk lider oldu.

Mesajında, "Caracas şu anda bombalanıyor. Herkese uyarı, Venezuela saldırıya uğradı!" sözlerine yer veren Petro, mesajına, "[Venezuela] füzelerle bombalanıyor. OAS ve BM derhal toplanmalı" çağrısı ile devam etti.

En este momento bombardean Caracas. Alerta atodo el mundo han atacado a Venezuela



Bombardean con misiles.



Debe reunirse la OEA y la ONU de inmediato. — Gustavo Petro (@petrogustavo) January 3, 2026

Petro, dün yaptığı açıklamada, Maduro yönetimine, dış gerilimlere askerî seferberlik değil, demokrasi ile yanıt vermesi çağrısında bulunmuştu. Petro, genel af ve geçiş hükümeti önererek, “Bolívar’ın yurdu, daha fazla ve etkisiz baskıyla değil, demokrasiyle savunulur” demişti.

AF ÇAĞRISI

Petro, dün yaptığı açıklamada, batı sınır komşusu Venezuela’nın ulusal egemenliğini korumanın en etkili yolunun 'siyasi kapsayıcılığı genişletmek' olduğunu öne sürdü. Devlet Başkanı Nicolás Maduro yönetimine seslenen Petro, artan bölgesel gerilimler karşısında demokratik kurumların güçlendirilmesi gerektiğini savundu.

Petro, 'hapishaneleri genişletmek yerine genel af' çağrısı yaptı ve tüm siyasi kesimleri içeren bir geçiş hükümeti kurulmasını savundu.

Konuşmasında, İkinci Dünya Savaşı sonrası Avrupa’yı örnek gösteren Kolombiya lideri, geniş bir toplumsal ve siyasal mutabakatın, hak ve katılımı artırarak kıtanın toparlanmasında ve faşizme karşı savunmada belirleyici olduğunu söyledi.

Petro, “Bir ülke, daha fazla demokrasiyle savunulur; daha fazla ve etkisiz baskıyla değil” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Venezuela’nın başkenti Caracas’ta cumartesi sabahının erken saatlerinde uçak sesleri ve şiddetli patlamalar duyulduğu bildirildi.

Reuters muhabirlerinin aktardığına göre, kentin büyük bir askerî üsse yakın güney kesiminde de elektrikler kesildi.

ABD Başkanı Donald Trump, Devlet Başkanı Nicolás Maduro üzerindeki baskıyı artırma çabaları kapsamında Venezuela’da kara operasyonları düzenlenebileceğini daha önce defalarca dile getirmişti.

Washington, bu süreçte genişletilmiş yaptırımlar, bölgede artırılan ABD askerî varlığı ve Pasifik ile Karayipler’de uyuşturucu kaçakçılığı ile bağlantılı olduğu öne sürülen gemilere yönelik 24’ten fazla saldırı gerçekleştirmişti.

An itibariyle, başkent Caracas’ta hava saldırısı sirenlerinin çaldığı, uçak seslerinin duyulduğu, ABD Özel Kuvvetleri’ne ait Boeing CH-47 Chinook helikopterlerin de Caracas semalarında uçtuğu bildiriliyor.