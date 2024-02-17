Kolombiya'da çatışma: 4 asker hayatını kaybetti

Yayınlanma: 17.02.2024 - 09:42

Güncelleme: 17.02.2024 - 09:42

Caracol Radyosu'nun haberine göre, Antioquia yönetim bölgesine bağlı Segovia kasabası kırsalında operasyon yapan askerlere silahlı saldırı yapıldı.

Çıkan çatışmada 4 asker hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Takviye askeri güç sevk edilen bölgede çatışma uzun süre devam etti.

Saldırıdan, Kolombiya Gaitanista Öz Savunma Kuvvetleri (AGC) ve Clan del Golfo sorumlu tutuldu.

Ordunun bu iki örgüte yönelik bir süredir operasyon yaptığı ve tonlarca uyuşturucuya el koyduğu haberlere yansımıştı.