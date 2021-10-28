'Kopyala-yapıştır başbakan' suçlamasına Bettel’den yanıt

28 Ekim 2021 Perşembe, 14:00

Lüksemburg Başbakanı Xavier Bettel'in, üniversite eğitiminin ardından 1999'da yazdığı tezin büyük bölümünde intihal yaptığı iddia edildi.

Lüksemburg Başbakanı Xavier Bettel'in, üniversite eğitiminin ardından 1999'da yazdığı tezin büyük bölümünde intihal yaptığı iddia edildi. Bettel, üniversite tezinin sadece iki sayfasının kendisine ait olduğu iddialarını doğruladı.

2 SAYFASINDA İNTİHAL YOK

Lüksemburg'da yayın yapan "Reporter.lu" adresli haber sitesi, "Kopyala-Yapıştır Başbakan" başlığıyla verdiği haberinde Bettel'in bugünkü yüksek lisans tezine karşılık gelen "ileri çalışmalar diploması" alabilmek için yazdığı 56 sayfalık tezin sadece 2 sayfasında intihal olmadığını açıkladı.

İntihal içermeyen 2 sayfanın, giriş ve sonuç kısımlarında bulunduğu belirtildi. Tezde alıntılara atıf yapılmadığı, hiçbir dipnot kullanılmadığı ifade edildi.

ARAŞTIRMACILAR DOĞRULADI

Çalışmanın 20 sayfasının Avrupa Parlamentosu internet sitesinden, 9 sayfasının bir AP milletvekilinin raporundan kopyalandığı ancak kaynak gösterilmediği aktarıldı. Tezin büyük kısmının alıntılar içerdiği, bağımsız araştırmacılar tarafından da doğrulandı.

48 yaşındaki Bettel, 20 yıl önce yazdığı tezle ilgili olarak, ''Bugün dönüp baktığımda belki bazı şeyleri daha farklı yapmalıydım'' dedi.

Bettel, Fransa'da mezun olduğu Lorraine Üniversitesi'nin çalışmalarının standartlarına uyup uymadığını kontrol edeceğine güveni olduğunu ve alınan kararı kabul edeceğini dile getirdi.

-BirGün