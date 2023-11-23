Kore Savaşı'nda ölen Çin askerlerinin kalıntıları iade edildi

Güney Kore, 1950-1953 yıllarında yaşanan Kore Savaşı'nda hayatını kaybeden 25 Çinli askerin kalıntılarını iade etti.

AA
Yayınlanma: 23.11.2023 - 12:26
Kore Savaşı'nda ölen Çin askerlerinin kalıntıları iade edildi
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Yonhap'ın haberine göre, söz konusu askerlerin kalıntıları, Güney Kore'nin başkenti Seul'de Incheon Havalimanı'nda düzenlenen törenle Çinli yetkililere teslim edildi.

Törene Güney Kore Savunma Bakan Yardımcısı Kim Seon-ho ve Çin Gazi İşleri Bakan Yardımcısı Çang Cıngguo da katıldı.

Güney Kore, 2014'te imzalanan proje kapsamında, şimdiye kadar 938 Çinli askerin kalıntılarını iade etti.


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