Kore Savaşı'nda ölen Çin askerlerinin kalıntıları iade edildi

Yayınlanma: 23.11.2023 - 12:26

Güncelleme: 23.11.2023 - 12:26

Yonhap'ın haberine göre, söz konusu askerlerin kalıntıları, Güney Kore'nin başkenti Seul'de Incheon Havalimanı'nda düzenlenen törenle Çinli yetkililere teslim edildi.

Törene Güney Kore Savunma Bakan Yardımcısı Kim Seon-ho ve Çin Gazi İşleri Bakan Yardımcısı Çang Cıngguo da katıldı.

Güney Kore, 2014'te imzalanan proje kapsamında, şimdiye kadar 938 Çinli askerin kalıntılarını iade etti.