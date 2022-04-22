Kosova: Rusya ve Sırbistan, Balkanlar için tehdit

22 Nisan 2022 Cuma, 19:01

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani ile Letonya Cumhurbaşkanı Egils Levits Kosova'nın başkenti Priştine'de bir araya geldi. Vjosa Osmani, Balkanlar'a ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, Rusya ve Sırbistan'dan gelen tehditlerin Balkanlar için tehdit oluşturduğunu söyledi.



Vjosa Osmani, Kosova ve Sırbistan arasında devam eden plaka krizine değindi. Osmani, Kosova'nın bu konuda yapıcı olduğunu vurgulayarak, "Sırbistan'ın tutumunun sorumluluğunu üstlenemeyiz. Sırbistan'ın nasıl davranacağı kendisine bağlı, ancak ne yazık ki şimdiye dek davranışlarıyla diyalogda ilerlemeyi engellediler" dedi.

'NATO KAPILARI KOSOVA'YA AÇIK OLMALI'

Vjosa Osmani, Letonya Cumhurbaşkanı Levits'den, ülkesinin Kosova'nın NATO ve AB üyeliğine desteğini istedi.

Osmani, "Letonya'nın NATO ve AB'de kilit bir ülke olduğu göz önüne alındığında, Avrupa-Atlantik entegrasyonu yolunda destek istiyoruz. NATO'nun kapıları Kosova gibi ülkelere her zaman açık olmalıdır" diye konuştu.

'BİRLİK HALİNDE RUS TEHDİTLERİNE DİRENEBİLİRİZ'

Vjosa Osmani, Avrupa ülkelerinin birlik olmaları halinde Rusya'dan gelecek tehditlere karşı direneceklerini söyledi.

Osmani, "Kosova halkının direnişi ve demokrasiyi güçlendirme kararlılığımızla, Rusya'dan gelen tehditlere meydan okuyacağımıza inanıyorum. Birlik halinde kalırsak, tiranlık ve otokrasiye karşı mücadeledeki başarımızdan eminim" dedi.