Kremlin: Gaz merkezi projesinde gecikmeler ve aksaklıklar yaşanabilir
Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Türkiye'de kurulması beklenen gaz dağıtım merkezi projesinin oldukça "karmaşık" olduğunu belirterek, bu süreçte "gecikmeler ve bazı aksaklıklar" yaşanabileceğini dile getirdi.
Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Türkiye'de kurulması beklenen gaz dağıtım merkezine ilişkin konuştu.
Dmitri Peskov, Rusya ve Türkiye'nin gaz dağıtım merkezi projesinin hayata geçirilmesi için çalışmaya devam edeceğini söyledi.
Projenin oldukça "karmaşık" olduğunu, "gecikmeler" ve diğer sorunlar da dahil olmak üzere "bazı aksaklıkların" beklenebileceğini belirten Peskov, "Bunun oldukça karmaşık bir proje olduğu ve elbette bazı gecikmeler, teknik veya diğer nitelikte bazı sorunlar olmadan uygulanamayacağı açıktır" dedi.
Peskov, "Türkiye'deki merkezle ilgili olarak bu tür durumlar kaçınılmazdır. Projenin uygulanmasını takip edeceğiz ve Türk ortaklarımızla işbirliğimizi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.
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