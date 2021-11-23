Kremlin Putin, Aliyev ve Paşinyan'ın Soçi'de bir araya geleceğini duyurdu

23 Kasım 2021 Salı, 16:04

Kremlin'den yapılan yazılı açıklamada, Soçi'de Putin, Aliyev ve Paşinyan arasında üçlü görüşme gerçekleştirileceği belirtildi.

Görüşmenin 26 Kasım'da yapılacağı bilgisine yer verilen açıklamada, "Görüşmede, Karabağ anlaşmalarının uygulanmasının istişare edilmesi, bölgede istikrarın güçlendirilmesi ve barışçıl bir yaşamın tesis edilmesi için atılacak adımların ana hatlarının belirlenmesi planlanmaktadır" ifadeleri kullanıldı.

Bölgedeki ticari ve ulaşım bağlantılarının açılması ve geliştirilmesi konusuna özel önem verileceğine işaret edilen açıklamada, Putin'in, Aliyev ve Paşinyan'la ikili görüşmeler de yapacağı kaydedildi.



Sputnik'in haberine göre; görüşme Dağlık Karabağ’daki kriz bölgesinde ateşkes ve askeri eylemlerin durdurulmasına yönelik 9 Kasım 2020 tarihli ortak bildirinin birinci yılını doldurması vesilesiyle gerçekleşecek.

Rusya’nın girişimiyle düzenlenecek görüşme sırasında üç ülkenin liderinin 9 Kasım 2020 ve 11 Ocak 2021 tarihlerinde vardığı anlaşmaların uygulanması ele alınacak. Ayrıca bölgede istikrarın güçlendirilmesi ve barışçıl yaşamını tesis edilmesi yönündeki adımlara değinilecek. Ticaret, ekonomi ve ulaşım alanında bağlantıların geliştirilmesi üzerinde durulacak.

Bununla birlikte Putin’in Aliyev ve Paşinyan’la ayrı ayrı görüşmesi de planlanıyor.