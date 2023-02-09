Kremlin, Türkiye'de kurulması planlanan gaz dağıtım merkezinin gecikebileceğini açıkladı
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye'de meydana gelen depremlerin "gaz dağıtım merkezi kurulmasını planını geciktirebileceğini, ancak projenin mutlaka gerçekleştirileceğini" söyledi.
Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, gündeme ilişkin konuştu.
Dmitry Peskov, Türkiye'de meydana gelen depremlerin "gaz dağıtım merkezi kurulmasını planını geciktirebileceğini, ancak projenin mutlaka gerçekleştirileceğini" söyledi.
Sputnik'in aktardığına göre Peskov, "Bu proje şu anda Türkiye Cumhuriyeti için bir öncelik olamaz, bunu çok iyi anlıyoruz. Bu yüzdendir ki projenin gerçekleşme zamanında gecikme olabilir" dedi.
Peskov, "Bununla beraber Türkiye'nin bu felaketin üstesinden gelebileceğinden, etkilenenlere gereken yardımı göstereceğinden ve yıkılan kentleri yeniden inşa edeceğinden şüphemiz yok. Bu sebeple proje biraz gecikebilir ancak bu yaşananların planlarımızın gerçekleşmesi üstünde olumsuz bir etkisi olmayacak" ifadelerini kullandı.
"Rusya dahil pek çok ülkenin gerekmesi halinde Türkiye'ye yardım edeceğini" kaydeden Peskov, "Tıpkı şimdi bina enkazları altında kalanların aranıp bulunmasına yardım ettikleri gibi" diye konuştu.
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