Kuzey Kore’de aile içi taht kavgası: Kızı ve kardeşi karşı karşıya

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un kızı Kim Ju-ae’yi halefi olarak belirleme kararının, Kim ailesi içinde bir güç mücadelesine yol açabileceği öne sürüldü.

Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi (NIS), bu hafta parlamentoya verdiği brifingde Kim’in yaklaşık 13 yaşında olduğu düşünülen kızı Ju-ae’yi ölümünün ardından ülkenin lideri olarak konumlandırdığını bildirdi.

Güney Kore’nin eski Londra Büyükelçisi ve istihbarat servisinin eski başkan yardımcısı Rah Jong-yil, Ju-ae’nin en büyük tehdidinin Kim Jong-un’un kız kardeşi Kim Yo-jong olabileceğini söyledi.

38 yaşındaki Yo-jong’un, liderin ölümü ya da görev yapamayacak duruma gelmesi halinde iktidarı ele geçirmek için harekete geçebileceği iddia ediliyor.

Rah Jong-yil, “Eğer Kim Yo-jong zirveye çıkma şansı olduğunu düşünürse bunu değerlendirecektir. Kendi siyasi projesini hayata geçirmekten kaçınması için bir neden yok” dedi. Olası bir güç mücadelesinin “muhtemel” olduğunu belirtti.

Kim ailesinin geçmişi, olası bir iktidar mücadelesinin barışçıl olmayabileceğine işaret ediyor.

Kim Jong-un, iktidara geldikten iki yıl sonra amcası Jang Song-thaek’i “parti karşıtı ve karşı devrimci faaliyetler” suçlamasıyla idam ettirmişti.

Üvey ağabeyi Kim Jong-nam ise 2017’de Malezya’nın Kuala Lumpur Havalimanı’nda VX sinir gazıyla öldürülmüştü.

JU-AE'NİN ARTAN GÖRÜNÜRLÜĞÜ

Kim Ju-ae son yıllarda balistik füze denemeleri, askeri törenler ve diplomatik etkinlikler dahil birçok resmi programda babasının yanında yer aldı.

Bu durum, Ju-ae’nin sistemli biçimde kamuoyuna tanıtıldığı ve halef olarak hazırlandığı yönündeki spekülasyonları güçlendirdi.

NIS, Ju-ae’nin resmi etkinliklerdeki “artan görünürlüğünü” veliahtlık kararına işaret eden unsurlar arasında saydı. Bu ay düzenlenecek İşçi Partisi kongresine katılması halinde bunun dikkat çekici olacağı belirtiliyor.

42 yaşındaki Kim Jong-un’un sağlık durumuna ilişkin uzun süredir çeşitli iddialar bulunuyor. Aşırı kilo, diyabet ve yüksek tansiyon gibi sorunlar yaşadığı öne sürülen Kim’in, kalp hastalığı riski taşıdığı belirtiliyor.

Washington merkezli Stimson Center’a bağlı 38 North platformunun Aralık ayında yayımladığı raporda, Kim’in ani ölümü halinde ülkede “türbülans” yaşanabileceği uyarısı yapıldı.

Raporda, kısa vadede siyasi ve askeri destek tabanı güçlü olan Kim Yo-jong’un avantajlı olabileceği, Ju-ae ve diğer kardeşlerin ise yaşları nedeniyle henüz güçlü adaylar olmadığı ifade edildi.