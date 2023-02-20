Law & Order dizisinin yıldızısı Richard Belzer yaşamını yitirdi
Law & Order dizisinin yıldızı Richard Belzer, 71 yaşında yaşamını yitirdi.
ABD'nin NBC televizyon kanalında 22 yıldır devam eden Law & Order dizisinin oyuncusu ve komedyen Richard Belzer, 71 yaşında Fransa'daki evinde hayatını kaybetti.
Ünlü oyuncunun ölüm haberini arkadaşları duyurdu.
RİCHARD BELZER KİMDİR?
Ünlü oyuncu Richard Belzer, 4 Ağustos 1944 yılında ABD'nin Bridgeport şehrinde dünyaya geldi. Oyunculuğun yanı sıra komedyen ve yazar olan Belzer, 1990'larda Lois & Clark: The New Adventures of Superman'in birkaç bölümünde 'müfettiş William Henderson'ı canlandırdı. Bunu Baltimore merkezli Homicide: Life on the Street (1993–1999) ve New York City merkezli Law & Order: Special Victims Unit (1999–2013) filmlerinde oynadığı rollerle takip etti ve her iki dizide de polis dedektifi John Munch'u canlandırdı.
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